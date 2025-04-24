В РФ заявили про готовність застосувати ядерну зброю: що придумали у Москві

Росія відновила ядерний шантаж щодо країн Європи та України.

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Шойгу знову шантажує європейські країни ядерною зброєю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Шойгу:

Згідно з доктриною РФ може застосувати ядерну зброю

Росія стежить за військовою підготовкою Європи

Ядерне стримування поширюється і на країни, які надають свої території для агресії проти РФ

У Росії знову повернулися до ядерного шантажу. Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу в інтерв'ю росЗМІ заявив, що країна-агресорка Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у випадку агресії західних країн.

Виправдовує Шойгу таке "право" Москви торішньою доктриною. Поплічник кремлівського диктатора Володимира Путіна заявив, що зараз РФ дуже уважно стежить за "військовими приготуваннями європейських країн" і готова вдатися до так званого ядерного стримування.

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Шойгу нагадав, що в РФ його застосують у випадку, якщо окремі держави, або військові коаліції розглядають Росію як потенційного супротивника і при цьому володіють зброєю масового ураження або значним бойовим потенціалом сил загального призначення.

Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

РФ може вдатися до ядерного стримування і щодо держав, які надають свою територію і ресурси для підготовки і здійснення агресії проти РФ. Ймовірно, так Шойгу натякнув на Україну, яка працює з партнерами над ініціативою з введення миротворчих військ з Європи у випадку припинення вогню.

Ядерна загроза зі сторони Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у лютому російські військові провели чергові навчання із прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" у Поволжі, що стало загрозливим маневром з точки зору ядерної безпеки.

Згодом стало відомо, що розвідувальні дані США вказують на те, що бойові дії навряд чи припиняться найближчим часом, а Росія може навіть вдатися до застосування ядерної зброї.

Раніше політичний експерт Максим Розумний пояснював, що загроза застосування країною-агресоркою Росією ядерної зброї зберігається. Російському диктатору Володимиру Путіну комфортніше жити в світі, в якому він в будь-який момент когось може знищити ядерною бомбою, це елемент світогляду і стратегії виживання.

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Хто такий Сергій Шойгу? Сергій Шойгу - державний діяч та політик країни-агресора Росії. Міністр оборони Російської Федерації з 6 листопада 2012 року по 12 травня 2024. Секретар Ради Безпеки РФ з 12 травня 2024 року. Підозрюваний у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку. Перебуває у міжнародному розшуку з червня 2024 року, пише Вікіпедія.

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