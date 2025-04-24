"Найстрашніша ніч у житті": будинок блогерки Парфільєвої постраждав через ракету РФ

Коротко:
- Що трапилося з будинком Парфільєвої
- Як вона відреагувала
Українська блогерка Тетяна Парфільєва та її чоловік Іван Кришталь, постраждали внаслідок атаки росіян на Київ у ніч на 24 квітня.
Про це блогерка написала на своїй сторінці в Instagram. Вона також показала кадри того, що трапилося з її будинком і як вони пережили всі ці події.
На фото видно, що у неї в будинку вибиті панорамні вікна, а також завалився великий горщик із квіткою.
Сама блогерка написала, що більший стрес вона переживала тільки на початку війни.
"І знаєте, вікна і горщик для квітки поміняється. А емоції, які ми пережили, залишаться на все життя", - написала вона.
Пізніше вона повідомила, що поки вона бігли в укриття, їхній маленький син Сашко думав, що це така гра.
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До слова, будинок блогерки та її чоловіка вже не вперше потерпає від атаки росіян на столицю. Раніше вона показувала наслідки удару терористичної Росії, а також що трапилося з їхнім будинком.
Нагадаємо, раніше Тетяна Парфільєва та її чоловік Іван Кришталь стали батьками вперше. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Молода мама поділилася фото з пологового будинку, де вона тримає на руках свого сина, якого вони вирішили назвати Олександром. До слова, малюк виявився справжнім козаком. Його вага склала цілих 4 кілограми і 690 грамів.
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