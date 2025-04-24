"Найстрашніша ніч у житті": будинок блогерки Парфільєвої постраждав через ракету РФ

Тетяна Перфільєва показала наслідки ударів Росії по Києву і те, що сталося з їхнім будинком.

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Перфільєва повідомила про руйнування в будинку / Колаж Главред, фото Instagram/ tanyaparfileva

Коротко:

Що трапилося з будинком Парфільєвої

Як вона відреагувала

Українська блогерка Тетяна Парфільєва та її чоловік Іван Кришталь, постраждали внаслідок атаки росіян на Київ у ніч на 24 квітня.

Про це блогерка написала на своїй сторінці в Instagram. Вона також показала кадри того, що трапилося з її будинком і як вони пережили всі ці події.

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На фото видно, що у неї в будинку вибиті панорамні вікна, а також завалився великий горщик із квіткою.

У Парфільєвої частково зруйнувався будинок / Фото Instagram/ tanyaparfileva

Сама блогерка написала, що більший стрес вона переживала тільки на початку війни.

"І знаєте, вікна і горщик для квітки поміняється. А емоції, які ми пережили, залишаться на все життя", - написала вона.

Тетяна Перфільєва про руйнування в будинку / Фото Instagram/ tanyaparfileva

Пізніше вона повідомила, що поки вона бігли в укриття, їхній маленький син Сашко думав, що це така гра.

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До слова, будинок блогерки та її чоловіка вже не вперше потерпає від атаки росіян на столицю. Раніше вона показувала наслідки удару терористичної Росії, а також що трапилося з їхнім будинком.

Нагадаємо, раніше Тетяна Парфільєва та її чоловік Іван Кришталь стали батьками вперше. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Молода мама поділилася фото з пологового будинку, де вона тримає на руках свого сина, якого вони вирішили назвати Олександром. До слова, малюк виявився справжнім козаком. Його вага склала цілих 4 кілограми і 690 грамів.

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