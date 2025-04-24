"Бабка хайпує": путіністка Доліна розкритикувала вокал Крістіни Агілери

Навіть росіяни в шоці через нахабство і самовпевненість співачки Лариси Доліної.

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Долина розкритикувала вокал Крістіни Агілери / Колаж Главред, фото КП, Instagram/ xtina

Коротко:

Що сказала Доліна з приводу вокалу Агілери

Що написали їй коментатори

Путіністка Лариса Доліна, яка нещодавно нібито спеціально підлаштувала аферу з квартирою, щоб таким чином вивести свої активи з терористичної Росії та виїхати звідти, розкритикувала вокал світової знаменитості, співачку Крістіну Агілеру.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал "Щоденники знаменитостей", на думку старої мумії Доліної, "народна артистка РФ" вважає, що американська співачка співає занадто голосно і її нецікаво слухати.

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Доліна раккритикувала Агілеру / Скріншот "Щоденники знаменитостей"

Доліна також переконана, що в Агілери просто навіть немає хорошого музичного продюсера. Тим часом у коментарях почалися справжні "веселощі". Віддані російські шанувальники щосили критикують Доліну за ці висловлювання.

Доліна раккритикувала Агілеру / Скріншот "Щоденники знаменитостей"

"Господи, ось же Крістіна Агілера дізнається і засмутиться, що десь хтось намагається плюнути в її бік", "Манія величі затьмарює здоровий глузд. Агілеру знає весь світ, а Долину десь знають", "Долина, займися вже сім'єю, ти вже нікому не цікава: на пенсію на пенсію", "Бабка хайпує по своєму: критикує багатьох і взагалі якось дивно. Ну, вік у бабки, їй можна пробачити", - пишуть росіяни.

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Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ. Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".

Раніше також співачка Лариса Доліна, яка родом з Одеси, але живе в країні-окупанті РФ і підтримує терористичну політику Кремля, поділилася, як зіпсувалися її стосунки з Аллою Пугачовою. Як заявила путіністка в коментарі для росЗМІ, все сталося через російського композитора Горобця.

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Хто така Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

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