"Мене там грохнуть": брехлива путіністка Симоньян зібралася в Україну

Симоньян назвала умову, за якої вона приїде в Україну. І вона вже настала.

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Симоньян зібралася вбивати через Кеосаяна / Колаж Главред, фото скріншот, РБК

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Що пообіцяла Симоньян

За якої умови вона приїде в Україну

Путіністка і українофобка Симоньян, у якої в комі лежить її такий самий чоловік-путініст, вірменсько-російський режисер Тигран Кеосаян, прийшла на шоу до хворого і неадекватного путініста Бориса Корчевнікова і повідомила, що піде на фронт в Україну.

До речі, брехлива пропагандистка збрехала навіть тут. Адже вирушити вбивати українців вона дала слово, якщо тільки її чоловік-режисер Кеосаян буде в комі. Тим часом вірменський режисер таки в комі, а Симоньян ходить по студіях і ридає, намагаючись викликати жалість.

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Кеосаян і Симоньян разом ненавидять Україну / Фото РосЗМІ

За словами Симоньян, якби вона була поруч із чоловіком у критичний момент, цього б не сталося. "Тоді я вирішила, що якщо це все-таки кома, то я поїду на війну, тому що я просто не можу жити, дітей піднімуть сестри. Мені буде легше - мене там грохнуть на другий день, та й прекрасно все. Полечу зустрічатися з Господом, це ж прекрасно. Але так легко не вийде, сказав мені Господь, тому що трапилася ситуація з дітьми дуже важка, про яку я не можу говорити", - виправдовується Симоньян, яка не поїхала на війну.

Кеосаян і Симоньян разом ненавидять Україну / Фото РосЗМІ

Пропагандистка Симоньян також розповіла, як цілує ноги своєму чоловікові Кеосаяну. Тигран не говорить, але він мені відповідає. Я йому кажу: "Підемо додому". Він рот відкриває, починає ворушитися, руки простягає. Він мені відповідає, ми з ним спілкуємося... Я йому ніжки поцілую, а він пальчики на ногах згинає", - ридає пропагандистка.

Фрагментом брехливого інтерв'ю поділився на своїй сторінці Дмитро Гордон.

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Як раніше писав Главред, Кеосаян потрапив до лікарні наприкінці грудня. Його стан лікарі оцінюють як вкрай важкий. "Раніше - у 2008 і 2010 роках - у Кеосаяна було два інфаркти", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Главред писав про те, що його дружина і оскаженіла пропагандистка Маргарита Симоньян закликала молиться за свого чоловіка-путініста, з яким вони разом закликали вбивати мирних українців, захоплювати суверенні території і продовжувати війну.

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Хто такий Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама". У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон. Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

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