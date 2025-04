"Спасибі, моє життя": чоловік Лорак ніжно звернувся до "щастя" і це не співачка

Ісаак Віджраку після зізнань про нове кохання з ніжністю звернувся до іншої людини.

Ісаак Віджраку зізнався в коханні, але не Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Чоловік російської співачки Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ, Ісаак Віджраку повідомив, що після заяв про нове кохання, показався з маленькою дитиною на руках.

На своїй сторінці в Instagram, іспанський йога-інструктор опублікував фото, де тримає маленьку дитину на руках.

"Я все ще йду з тобою цією дорогою під назвою життя. Шлях не завжди легкий. Іноді вгору, іноді вниз, і я все ще думаю, чи роблю я це правильно. Кожен жест, кожне слово, кожен день... настільки ж крихкий, наскільки і потужний, здатний сформувати твій характер і ліпити твоє майбутнє. Дякую Богові, коли я все ще тримаю тебе на руках, кожні труднощі зникають. Тоді світ заспокоїться і наша прогулянка стає дивом. Дякую, моє Життя...", - звернувся Віджраку до свого сина, який народився 2021 року.

Ісаак Віджраку продовжує зізнаватися в коханні / Фото Instagram/isaac_vidjrakou

Раніше чоловік Лорак, побачивши її в безглуздих різнокольорових кольорах, зробив зізнання. "Я думав, що знаю, що таке кохання. Потім я послухав, і раптом я знову закохався", - написав йога-інструктор.

Ані Лорак та Ісаак Віджраку / instagram.com/anilorak

Відомо, що до знайомства з Лорак Віджраку був одружений, у нього двоє дітей - доросла донька Ебоні та син, який народився 2021 року. Співачка почала стосунки з чоловіком, коли його молодший син був зовсім маленьким.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

