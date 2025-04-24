"Фільм жахів": як українські зірки пережили масований обстріл Києва

Знаменитості розповіли, де вони були під час атаки.

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Атака на Київ 24 квітня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Решетник, Маша Єфросиніна, НПУ

Ви дізнаєтеся:

Українські зірки відреагували на обстріл Києва

Що вони сказали

У ніч на 24 квітня країна-терорист Росія здійснила масовану атаку по українських містах. Спочатку окупанти запустили дрони-камікадзе, а потім атакували ракетами.

У Києві під обстрілами опинилося багато українських зірок, і вони вже відреагували на злочин РФ. Главред зібрав інформацію про те, що ж сказали знаменитості після атаки.

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Лілія Ребрик

Ведуча поділилася кадрами наслідків атаки у своїх соцмережах і написала, що українці пережили "ще одну страшну ніч".

Лілія Ребрик про обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Лілія Ребрик

Маша Єфросиніна

Українська ведуча у своїх соцмережах показалася на фото із сином Олександром, вони під час атаки були в метро.

"Дуже страшна ніч. Ми ніколи ще так швидко не бігли в метро", - поділилася Маша.

Маша Єфросиніна з сином були в метро / фото: скрін instagram.com, Маша Єфросиніна

Даша Квіткова

Блогерка також була в укритті разом зі своїм маленьким сином, вона зазначила, що "було дуже голосно і страшно".

Даша Квіткова з сином / фото: скрін instagram.com, Даша Квіткова

Ірина Монатік

Дружина співака Дмитра Монатіка поділилася, що в Києві творився жах, судячи з фото, яким поділилася Ірина, вона була в укритті. Продюсерка закликала українців берегти себе і близьких.

Ірина Монатік була в укритті / фото: скрін instagram.com, Ірина Монатік

Христина Горняк

Колишня дружина Володимира Остапчука висловила в сторіс співчуття сім'ям постраждалих і загиблих. Також блогерка закликала донатити, щоб конвертувати свою агресію.

Христина Горняк закликала українців донатити / фото: скрін instagram.com, Христина Горняк

Христина Решетник

Дружина Григорія Решетника показала знімок, як її діти сплять у машині на паркінгу, а також своє фото, зроблене в ліфті, мабуть, після відбою повітряної тривоги.

Діти Христини Решетник в укритті / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник

"Розбита. Від ночі на паркінгу. Від новин. Від усього, що відбувається. Ми всі живемо, як у фільмі жахів..." - написала Христина.

Христина Решетник про свій стан / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник

Тетяна Парфільєва

Блогерка та бізнесвумен показала руйнування у своєму будинку після обстрілу, Тетяна з чоловіком і сином були в укритті.

"Це була найстрашніша ніч у моєму житті", - поділилася знаменитість.

У Парфільєвої частково зруйнувався будинок / фото: скрін instagram.com, Тетяна Парфільєва

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Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року

Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

За даними ДСНС, унаслідок атаки РФ у Києві загинули 8 осіб, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей. Станом на ранок у п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.

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