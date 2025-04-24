"Фільм жахів": як українські зірки пережили масований обстріл Києва

Ви дізнаєтеся:
- Українські зірки відреагували на обстріл Києва
- Що вони сказали
У ніч на 24 квітня країна-терорист Росія здійснила масовану атаку по українських містах. Спочатку окупанти запустили дрони-камікадзе, а потім атакували ракетами.
У Києві під обстрілами опинилося багато українських зірок, і вони вже відреагували на злочин РФ. Главред зібрав інформацію про те, що ж сказали знаменитості після атаки.
Лілія Ребрик
Ведуча поділилася кадрами наслідків атаки у своїх соцмережах і написала, що українці пережили "ще одну страшну ніч".
Маша Єфросиніна
Українська ведуча у своїх соцмережах показалася на фото із сином Олександром, вони під час атаки були в метро.
"Дуже страшна ніч. Ми ніколи ще так швидко не бігли в метро", - поділилася Маша.
Даша Квіткова
Блогерка також була в укритті разом зі своїм маленьким сином, вона зазначила, що "було дуже голосно і страшно".
Ірина Монатік
Дружина співака Дмитра Монатіка поділилася, що в Києві творився жах, судячи з фото, яким поділилася Ірина, вона була в укритті. Продюсерка закликала українців берегти себе і близьких.
Христина Горняк
Колишня дружина Володимира Остапчука висловила в сторіс співчуття сім'ям постраждалих і загиблих. Також блогерка закликала донатити, щоб конвертувати свою агресію.
Христина Решетник
Дружина Григорія Решетника показала знімок, як її діти сплять у машині на паркінгу, а також своє фото, зроблене в ліфті, мабуть, після відбою повітряної тривоги.
"Розбита. Від ночі на паркінгу. Від новин. Від усього, що відбувається. Ми всі живемо, як у фільмі жахів..." - написала Христина.
Тетяна Парфільєва
Блогерка та бізнесвумен показала руйнування у своєму будинку після обстрілу, Тетяна з чоловіком і сином були в укритті.
"Це була найстрашніша ніч у моєму житті", - поділилася знаменитість.
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Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року
Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
За даними ДСНС, унаслідок атаки РФ у Києві загинули 8 осіб, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей. Станом на ранок у п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.
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