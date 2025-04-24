Вже не 220 вольт: в Україні змінюється стандарт, в розетках буде інша напруга

Основне:
- Номінальна напруга в Україні зміниться на 230 вольт
- Нововведення почне діяти з 1 липня 2025 року
- Зміна напруги в розетках матиме позитивний вплив
В Україні 1 липня 2025 року у розетках зникне напруга у 220 вольт, натомість буде 230 вольт. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Таким чином Україна перейме європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема - перехід на номінальну напругу 230/400 В.
"Одне з ключових нововведень - встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В)", - йдеться у повідомленні.
Такі зміни мають позитивно вплинути на якість електропостачання. Зазначимо, що перехід на напругу 230 вольт зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.
Електропостачання в Україні - останні новини
Нещодавно деякі ЗМІ і телеграм-канали опублікували новини з заголовками про ймовірне повернення відколючень електроенергії. В Укренерго заявили, що поширювана інформація не є достовірною і жодних заходів обмеження наразі немає.
Раніше повідомлялося, що у травні 2025 року частина українських споживачів зіткнеться з підвищенням тарифів на електроенергію. Причиною цього стало скасування спеціального пільгового тарифу, який діяв для власників будинків із системами електроопалення.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні скасували мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників ще 1 січня 2024 року. Однак відключення досі відбуваються у тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг.
Більше новин:
- На Росію налетіли дрони: виробництво ракетних комплексів опинилось під загрозою
- Банки змінили відсотки за депозитами: скільки українці тепер можуть заробити
- В РФ заявили про готовність застосувати ядерну зброю: що придумали у Москві
Що таке НКРЕКП?
НКРЕКП - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Є незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред