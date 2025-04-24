Вже не 220 вольт: в Україні змінюється стандарт, в розетках буде інша напруга

Електропостачання в Україні зазнає змін з середини літа.

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Зміна напруги якісно покращить роботу електроприладів / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Номінальна напруга в Україні зміниться на 230 вольт

Нововведення почне діяти з 1 липня 2025 року

Зміна напруги в розетках матиме позитивний вплив

В Україні 1 липня 2025 року у розетках зникне напруга у 220 вольт, натомість буде 230 вольт. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таким чином Україна перейме європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема - перехід на номінальну напругу 230/400 В.

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"Одне з ключових нововведень - встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В)", - йдеться у повідомленні.

Такі зміни мають позитивно вплинути на якість електропостачання. Зазначимо, що перехід на напругу 230 вольт зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Електропостачання в Україні - останні новини

Нещодавно деякі ЗМІ і телеграм-канали опублікували новини з заголовками про ймовірне повернення відколючень електроенергії. В Укренерго заявили, що поширювана інформація не є достовірною і жодних заходів обмеження наразі немає.

Раніше повідомлялося, що у травні 2025 року частина українських споживачів зіткнеться з підвищенням тарифів на електроенергію. Причиною цього стало скасування спеціального пільгового тарифу, який діяв для власників будинків із системами електроопалення.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні скасували мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників ще 1 січня 2024 року. Однак відключення досі відбуваються у тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг.

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Що таке НКРЕКП? НКРЕКП - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Є незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

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