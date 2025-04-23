Зірка "Гри престолів" зганьбився візитом до РФ - деталі

Коротко:
- "Гора" Кліган із "Гри престолів" приїхав до РФ на змагання
- Атлета захейтили з Мережі
Ісландський актор і стронгмен Хафтор Бйорнссон здобув популярність завдяки участі в серіалі "Гра престолів" - у ньому він зіграв "Гору" Клігана. Щоправда, українських шанувальників фентезійної драми силач розчарував - нещодавно Бйорнссон приїхав до Красноярська.
У країні-окупанті він узяв участь у мультиспортивному фестивалі Siberian Power Show. Появу зіркового гостя широко висвітлювали в соціальних мережах заходу.
Своїми успіхами в Красноярську в Instagram ділився і сам Хафтор. Наприклад, він встановив новий рекорд змагання, піднявши штангу вагою 425 кілограмів.
Втім, у соціальних мережах ентузіазм Хафтора Бйорнссона розділили далеко не всі. У коментарях українці, і ті, хто підтримує Україну, дивуються, як стронгмен міг допустити поїздку на територію країни-агресора.
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Хто такий Хафтор Бйорнссон?
Хафтор Юліус Бйорнссон - ісландський спортсмен і актор, переможець (2018) і багаторазовий призер змагань за звання "Найсильніша людина планети". Розпочав професійну спортивну кар'єру 2006 року як баскетболіст. З 2008 року після травми коліна залишив баскетбол і перекваліфікувався на силовий екстрим. Десять разів (із 2010 до 2020 року) визнавався найсильнішою людиною Ісландії, повідомляє Вікіпедія. Зіграв Григора "Гору" Клігана в серіалі "Гра престолів" (17 епізодів).
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