Зірка "Гри престолів" зганьбився візитом до РФ - деталі

Бйорнссон заявився в Сибір, щоб пограти м'язами.

https://glavred.net/starnews/zvezda-igry-prestolov-opozorilsya-vizitom-v-rf-detali-10658699.html Посилання скопійоване

Хафтор Бйорнссон новини - актор приїхав до Росії / колаж: Главред, фото: instagram.com/thorbjornsson, imdb.com

Коротко:

"Гора" Кліган із "Гри престолів" приїхав до РФ на змагання

Атлета захейтили з Мережі

Ісландський актор і стронгмен Хафтор Бйорнссон здобув популярність завдяки участі в серіалі "Гра престолів" - у ньому він зіграв "Гору" Клігана. Щоправда, українських шанувальників фентезійної драми силач розчарував - нещодавно Бйорнссон приїхав до Красноярська.

У країні-окупанті він узяв участь у мультиспортивному фестивалі Siberian Power Show. Появу зіркового гостя широко висвітлювали в соціальних мережах заходу.

відео дня

Своїми успіхами в Красноярську в Instagram ділився і сам Хафтор. Наприклад, він встановив новий рекорд змагання, піднявши штангу вагою 425 кілограмів.

Хафтор Бйорнссон новини - актор приїхав до Росії / instagram.com/siberianpowershow

Втім, у соціальних мережах ентузіазм Хафтора Бйорнссона розділили далеко не всі. У коментарях українці, і ті, хто підтримує Україну, дивуються, як стронгмен міг допустити поїздку на територію країни-агресора.

Хафтор Бйорнссон новини - актор приїхав до Росії / instagram.com/thorbjornsson

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому розлучилися Білл і Мелінда Гейтс після 27 років разом. Секрет розпаду їхнього шлюбу через чотири роки після розставання розповіла колишня дружина мільярдера.

Також зірка "Володаря перснів" Кейт Бланшетт розповіла про бажання піти з акторства. Тридцятирічна кар'єра в шоу-бізнесі так і не змінила деякі погляди артистки.

Читайте також:

Хто такий Хафтор Бйорнссон? Хафтор Юліус Бйорнссон - ісландський спортсмен і актор, переможець (2018) і багаторазовий призер змагань за звання "Найсильніша людина планети". Розпочав професійну спортивну кар'єру 2006 року як баскетболіст. З 2008 року після травми коліна залишив баскетбол і перекваліфікувався на силовий екстрим. Десять разів (із 2010 до 2020 року) визнавався найсильнішою людиною Ісландії, повідомляє Вікіпедія. Зіграв Григора "Гору" Клігана в серіалі "Гра престолів" (17 епізодів).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред