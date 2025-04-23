Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Ця магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття. Через неї може боліти голова і не тільки.

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Україна під атакою посиленої магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

В Україні затягується магнітна буря. Вона вдарила з новою силою. Про це повідомляє meteoagent.

15 квітня було зафіксовано пік попередньої магнітної бурі. Тоді її потужність майже досягла максимуму - 8 балів. Після цього потужність бурі знизилася на один бал. 18 квітня буря стала 6-бальною, а 19 квітня опустилася до 5-ти балів.

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Очікувалося, що буря піде на спад, але раптово вона почала посилюватися. 20 квітня магнітна буря досягла 6-бального рівня, а 21 квітня сягнула позначки в 7 балів. Очікується, що до 24 квітня включно буря триматиметься на рівні 6 балів, після чого піде на спад. 25 квітня її потужність знизиться до 4-х балів і опуститься до мінімуму.

Україна під атакою посиленої магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 3 спалахи класу С і М. Повідомляється, що 24 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 52 сонячні плями.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому цього дня їм потрібно бути обережними", - ідеться в повідомленні.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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