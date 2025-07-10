"Та пішли ви": Джонні Депп уперше висловився про своє вигнання з Голлівуду

Шлюб з Ембер Герд коштував Деппу кар'єри, проте не зламав волю актора.

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Джонні Депп зараз - актор розповів, як його вигнали з "Фантастичних звірів" / колаж: Главред, фото: imdb.com

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Через розлучення з Ембер Герд Джонні Деппа почали скасовувати в Голлівуді

Зараз, коли його кар'єра почала налагоджуватися, артист уперше прокоментував цю ситуацію

Американський актор Джонні Депп був звинувачений своєю дружиною, акторкою Ембер Герд, у домашньому насильстві. Гучний судовий розгляд зрештою розв'язався на користь обох сторін, проте коштував зірці кар'єри - його перестали запрошувати на зйомки, а у франшизі "Фантастичні звірі і де їх шукати", де Депп виконував одну з ключових ролей, замінили іншим актором.

Зараз артист починає повертатися на екрани. Однак своє "скасування" він прокоментував лише нещодавно - у розмові з The Telegraph. Джонні розповів, що про завершення співпраці йому повідомили за лічені хвилини перед виходом на знімальний майданчик. "Усе припинилося буквально за мілісекунду, просто під час зйомок. Вони сказали, що ми хотіли б, щоб ви пішли у відставку. Але насправді я думав про те, що вони хочуть, щоб я пішов на пенсію", - згадує він.

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Свою реакцію на це Джонні Депп описав так: "Та пішли ви. Якщо ви думаєте, що зможете заподіяти мені більше болю, ніж я уже пережив, ви сильно помиляєтеся".

Джонні Депп зараз - актор розповів, як його вигнали з "Фантастичних звірів" / imdb.com

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Також американський актор, музикант і режисер Джонні Депп розбив серця фанатів зізнанням про дітей. Лілі-Роуз і Джек вже зовсім дорослі, і їхній зв'язок із зірковим батьком стоншується, що дуже засмучує артиста.

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Про персону: Джонні Депп Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Свіні Тодд, перукар-демон із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Спарроу в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє "Вікіпедія".

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