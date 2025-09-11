Брітні Спірс ошелешила відео свого брудного, у собачих екскриментах, будинку

Американська співачка знову викликала резонанс у мережі, цього разу вже безладом у будинку.

Брітні Спірс знову стала зіркою обговорення/ колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Американська поп-діва Брітні Спірс дає відсіч критикам, які розкритикували її за те, що вона залишила собачі екскременти на підлозі свого особняка.

"Ганьба тим, хто засудив мій дім у піжамі!!!" - написала 43-річна виконавиця хіта "...Baby One More Time" у підписі до посту в Instagram, який вона опублікувала у вівторок.

У типовій для Спірс манері вона перевела свій допис на іншу тему, прокоментувавши фотографію Джастіна Бібера та його сина Джека, яку вона опублікувала поруч зі своїм постом.

Брітні Спірс здивувала новим відео / Скриншот Instagram/britneyspears

"Я закохана в цю фотографію!!! Така красива!!!" - написала вона.

Володарка премії "Греммі" висловилася після того, як відео, яким вона поділилася минулого місяця, знову з'явилося в інтернеті.

В оригінальному кліпі, опублікованому в Instagram 18 серпня, Спірс співала, встановлюючи кільцевий світильник. На задньому плані біля вітальні гуляла одна з її собак, а на підлозі лежали екскременти.

Брітні повідомила своїм передплатникам, що зараз вона "прибирає у своєму домі, ніби завтра вже не за горами".

Брітні Спірс здивувала новим відео / Скриншот Instagram/britneyspears

Незважаючи на спроби Спірс заспокоїти оточуючих, повідомляється, що вони стурбовані її станом.

Нещодавно інсайдер повідомив Daily Mail, що у виконавиці хіта "Toxic", яка раніше страждала на психічні розлади і проходила лікування в психіатричних клініках, "зараз стався напад".

Раніше Главред розповідав про чоловіка Джулії Робертс. Нещодавно актриса відзначила з ним 23-ю річницю весілля - пара виклала кумедні спільні фото.

Також американський актор і музикант Джонні Депп вперше висловився про своє вигнання з Голлівуду після скандального розлучення з Ембер Герд. Артист зізнався, яким був початок кінця.

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

