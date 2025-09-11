Брітні Спірс ошелешила відео свого брудного, у собачих екскриментах, будинку

Коротко:
Американська поп-діва Брітні Спірс дає відсіч критикам, які розкритикували її за те, що вона залишила собачі екскременти на підлозі свого особняка.
"Ганьба тим, хто засудив мій дім у піжамі!!!" - написала 43-річна виконавиця хіта "...Baby One More Time" у підписі до посту в Instagram, який вона опублікувала у вівторок.
У типовій для Спірс манері вона перевела свій допис на іншу тему, прокоментувавши фотографію Джастіна Бібера та його сина Джека, яку вона опублікувала поруч зі своїм постом.
"Я закохана в цю фотографію!!! Така красива!!!" - написала вона.
Володарка премії "Греммі" висловилася після того, як відео, яким вона поділилася минулого місяця, знову з'явилося в інтернеті.
В оригінальному кліпі, опублікованому в Instagram 18 серпня, Спірс співала, встановлюючи кільцевий світильник. На задньому плані біля вітальні гуляла одна з її собак, а на підлозі лежали екскременти.
Брітні повідомила своїм передплатникам, що зараз вона "прибирає у своєму домі, ніби завтра вже не за горами".
Незважаючи на спроби Спірс заспокоїти оточуючих, повідомляється, що вони стурбовані її станом.
Нещодавно інсайдер повідомив Daily Mail, що у виконавиці хіта "Toxic", яка раніше страждала на психічні розлади і проходила лікування в психіатричних клініках, "зараз стався напад".
