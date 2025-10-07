З Брітні Спірс стався нещасний випадок: "Не знаю, чи зламана вона"

Коротко:
- Брітні Спірс показалася з травмами
- Співачка пояснила, що з нею сталося
Енергійні танці в дивних вбраннях уже стали звичним контентом у соціальних мережах Брітні Спірс - у такий спосіб поп-зірка висловлює свої емоції та ділиться з шанувальниками важливими подіями.
Однак останній домашній виступ Бріт не на жарт налякав фанатів: у кадрі артистка з'явилася з пов'язкою на коліні, з руками в синцях та в мітенках, що, ймовірно, приховують додаткові ушкодження. Пізніше співачка в Instagram розповіла, що з нею стався нещасний випадок.
Брітні Спірс гостювала у друга, і впала зі сходів у його будинку. Унаслідок цього вона набила синці та пошкодила колінну чашечку. "Мої хлопчики повинні були виїхати і повернутися на Мауї... Так я висловлюю себе і молюся через мистецтво... Батько наш, сущий на небесах... Я тут не для того, щоб ви мене жаліли або турбувалися, я просто хочу бути хорошою жінкою і стати кращою... І в мене є чудова підтримка, тож бажаю вам чудового дня! Пссс... Я впала зі сходів у будинку мого друга. Це було жахливо. Вона (чашечка) раз у раз вискакує, не знаю, чи зламана вона, але поки що вона на місці! Дякую, Боже", - пише зірка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що співачка Ріанна втретє стала мамою. Вона розкрила стать дитини, її ім'я, а також показала перше фото з новонародженим. Батьком малюка став партнер зірки - репер A$AP Rocky.
Також зірка "Усі жінки відьми", американська акторка Алісса Мілано, опинилася на операційному столі. Фото з лікарні в соціальних мережах опублікувала сама артистка.
Читайте також:
- У житті Кіта Урбана знайшли нову жінку, від Ніколь Кідман він може отримати мільйони
- Зірку "Сам удома" розбив інсульт: який він має вигляд
- Усі покинули: Джулія Робертс розповіла, чому весь час плаче
Про персону: Брітні Спірс
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред