З Брітні Спірс стався нещасний випадок: "Не знаю, чи зламана вона"

Щоб уникнути пліток Спірс розповіла, звідки у неї синці по всьому тілу.

Брітні Спірс зараз - співачка постраждала після жорсткого падіння / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс показалася з травмами

Співачка пояснила, що з нею сталося

Енергійні танці в дивних вбраннях уже стали звичним контентом у соціальних мережах Брітні Спірс - у такий спосіб поп-зірка висловлює свої емоції та ділиться з шанувальниками важливими подіями.

Однак останній домашній виступ Бріт не на жарт налякав фанатів: у кадрі артистка з'явилася з пов'язкою на коліні, з руками в синцях та в мітенках, що, ймовірно, приховують додаткові ушкодження. Пізніше співачка в Instagram розповіла, що з нею стався нещасний випадок.

Брітні Спірс гостювала у друга, і впала зі сходів у його будинку. Унаслідок цього вона набила синці та пошкодила колінну чашечку. "Мої хлопчики повинні були виїхати і повернутися на Мауї... Так я висловлюю себе і молюся через мистецтво... Батько наш, сущий на небесах... Я тут не для того, щоб ви мене жаліли або турбувалися, я просто хочу бути хорошою жінкою і стати кращою... І в мене є чудова підтримка, тож бажаю вам чудового дня! Пссс... Я впала зі сходів у будинку мого друга. Це було жахливо. Вона (чашечка) раз у раз вискакує, не знаю, чи зламана вона, але поки що вона на місці! Дякую, Боже", - пише зірка.

Брітні Спірс зараз - співачка постраждала після жорсткого падіння / фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс зараз - співачка постраждала після жорсткого падіння / фото: instagram.com/britneyspears

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

