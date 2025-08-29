Неймовірний старт і напружений фінал: як "Полісся" ледь не створило сенсацію в Італії

Житомирське Полісся вразило швидким стартом, але програло Фіорентині у драматичному матчі.

Полісся встановило клубний рекорд у єврокубках, але не подолало груповий етап Ліги конференцій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcpolissya

Український клуб поступився італійцям та завершив єврокубковий шлях

Полісся вибуло з Ліги конференцій, незважаючи на сенсаційний старт

У матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій житомирське "Полісся" драматично поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 2:3. За сумою двох зустрічей українці програли 2:6 і не потрапили до групового етапу турніру. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Сенсаційний початок гри

Зустріч у Реджо-Емілія на арені "Мапеї" розпочалася сенсаційно: вже на 2-й хвилині Олександр Назаренко скористався помилкою захисту суперника та відкрив рахунок. На 14-й хвилині Олександр Андрієвський забив "шедевр" – потужним ударом з-за меж штрафного в дев’ятку, подвоївши перевагу житомирян.

Камбек Фіорентини у другому таймі

У другому таймі "Фіорентина" активізувала атаки. На 79-й хвилині італійці скоротили відставання, а на 86-й зрівняли рахунок – 2:2. Вирішальний гол на 89-й хвилині забив Едін Джеко, вивівши "фіалок" уперед і зафіксувавши підсумок зустрічі – 3:2.

Рекорд Полісся у єврокубках

Попри поразку, "Полісся" встановило клубний рекорд у єврокубках, вперше подолавши другий раунд кваліфікації. Минулого сезону на цій стадії житомирян вибила словенська "Олімпія".

