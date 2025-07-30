Усик може отримати неочікуваного суперника: хто претендує на титул

Усик може отримати несподіваного суперника після реваншу з Дюбуа, адже титули українського чемпіона вже цікавлять інших бійців.

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Промоутери готуються до аукціону у серпні, який визначить організатора бою між Аджагбою і Санчесом за право зустріти Усика / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Усик вдруге переміг Дюбуа та повернув титули чемпіона

IBF планує визначити нового претендента на бій з Усиком

На серпень заплановано аукціон бою Аджагба – Санчес

Олександр Усик вдруге переміг Даніеля Дюбуа у реваншевому бою 19 липня 2025 року та повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Втім, на титули українського боксера вже претендують інші спортсмени. За інформацією Boxing Scene, Усик може зустрітися з несподіваним суперником.

IBF планує визначити наступного суперника Усика

Незабаром IBF планує визначити наступного опонента для Усика. Організація має намір виставити на торги бій між Ефе Аджагбою та Френком Санчесом, оскільки раніше сторони не змогли домовитись про поєдинок.

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Аукціон бою Аджагба – Санчес

"Аукціон стосовно бою Аджагба – Санчес заплановано на серпень 2025 року. Промоутер, який зробить найбільшу ставку, отримає право на проведення поєдинку між нігерійцем та кубинцем", – йдеться у повідомленні.

Переможець цього бою отримає шанс поборотися з Олександром Усиком за титул. Якщо ж український чемпіон вирішить завершити кар'єру, тріумфатор поєдинку битиметься з Дереком Чісорою.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Бій-реванш Усика проти Дюбуа

Як повідомляв Sport.ua, тріумф Усика може виявитися недовгим. Ще до реваншу з Дюбуа WBO зобов’язала Усика провести поєдинок із Джозефом Паркером, але тимчасово дозволила відтермінувати бій заради бою за абсолютне чемпіонство. Наразі українець повинен обов’язково вийти на ринг із Паркером, інакше втратить титул WBO.

Подібна ситуація вже траплялася після першого бою з Тайсоном Ф’юрі, коли Усик втратив пояс IBF через неможливість провести обов’язковий захист.

Інші новини українського спорту

Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" упевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи — 6:0.

Крім того, увечері 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбувся історичний боксерський вечір, головною подією якого став бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Також бронзовий призер Олімпіади-2024 Михайло Кохан приніс Україні першу медаль на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, який стартував 27 червня в Мадриді.

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Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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