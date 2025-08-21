"Зливають тренера": легенда Динамо жорстко розкритикувала команду перед Лігою Європи

Сабо критикує гравців Динамо за безвольну гру і сумнівається у їхній готовності до матчів Ліги Європи.

https://glavred.net/sport/slivayut-trenera-legenda-dinamo-zhestko-raskritikovala-komandu-pered-ligoy-evropy-10691690.html Посилання скопійоване

Йожеф Сабо підкреслює, що Динамо нічим не перевищує потенціал Маккабі Тель-Авів і має слабкі місця / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/photo?fbid

Коротко:

Сабо критикує футболістів Динамо перед матчем Ліги Європи

Легенда вважає, що команда не переважає Маккабі Тель-Авів

Легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо висловив критику на адресу гравців клубу перед матчем Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів, повідомляє "Український футбол".

На думку Сабо, футболісти київської команди демонструють неприродну поведінку на полі та можуть прагнути до відставки головного тренера Олександра Шовковського. Сабо порівняв це з грою "Динамо" проти Пафоса в Лізі чемпіонів.

відео дня

"Іноді у мене складається таке враження, що футболісти просто зливають Шовковського і тому так безвольно грають. Чи змінювати Шовковського? Я не хочу втручатися в цю тему. Він головний тренер і погодився на цю роль. Але те, що Шовковському явно не вистачає досвіду, я можу сказати", – зазначив Сабо.

Він також додав, що "Динамо" нічим не переважає "Маккабі" і не зрозуміло, у якому компоненті команда може додати.

Футбол - новини за темою

Як повідомляв Главред, "Динамо" зазнало невдалого результату у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.

Нагадаємо що, півзахисниця жіночого клубу "Сістерс" Ірина Майбородіна отримала жовту картку під час матчу чемпіонату України проти ковалівського "Колосу". Причиною стали емоційні висловлювання російською мовою, повідомляє "Суспільне Спорт".

Крім того, "Шахтар" висловив незадоволення суддівством у матчі другого туру УПЛ проти "Карпат" (3:3), повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Про персону: Олександр Шовковський Олександр Володимирович Шовковський (нар. 2 січня 1975, Київ) — український футбольний тренер та колишній воротар, більшість кар'єри якого пройшла у "Динамо" (Київ). Займає 7-е місце за кількістю матчів за національну збірну України. Один із чотирьох воротарів в історії, які провели понад 100 матчів у Лізі чемпіонів УЄФА. Один із шести гравців, що грали в Лізі Європи після 40 років. У єврокубках зіграв 144 матчі, 44 з яких завершив "на нуль". Перший воротар на чемпіонатах світу, який не пропустив жодного м’яча у серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006). Нині є головним тренером "Динамо" (Київ). wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред