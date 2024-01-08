Зеленський визначив переговірників України щодо гарантій безпеки: хто потрапив до списку

Ця делегація займатиметься напрацюванням і підготовкою до міжнародних домовленостей.

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Малюк, Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, СБУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах щодо гарантій безпеки для України. Про це йдеться в тексті розпорядження №2/2024-рп.

Ця делегація займатиметься напрацюванням і підготовкою до міжнародних домовленостей. У список потрапили:

Кирило Буданов , начальник Головного управління розвідки Міноборони;

, начальник Головного управління розвідки Міноборони; Рустем Умєров , міністр оборони;

, міністр оборони; Олександр Литвиненко , голова Служби зовнішньої розвідки;

, голова Служби зовнішньої розвідки; Олександр Павлюк , перший заступник міністра оборони;

, перший заступник міністра оборони; Василь Малюк , голова Служби безпеки України;

, голова Служби безпеки України; Андрій Єрмак , керівник Офісу президента;

, керівник Офісу президента; Ігор Жовква, заступник керівника ОПУ;

заступник керівника ОПУ; Олександр Камишін , міністр з питань стратегічних галузей промисловості;

, міністр з питань стратегічних галузей промисловості; Антон Кориневич , посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ;

, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ; Роман Машовець , заступник керівника ОПУ;

, заступник керівника ОПУ; Ірина Мудра , заступниця міністра юстиції;

, заступниця міністра юстиції; Микола Точицький , заступник міністра закордонних справ;

, заступник міністра закордонних справ; Ігор Фоменко , заступник міністра економіки;

, заступник міністра економіки; Ігор Баранецький , заступник завідувача виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента;

, заступник завідувача виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента; Геннадій Коваленко , директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ;

, директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ; Віталій Мартинюк , заступник Керівника Департаменту — завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ.

Відомство отримає можливість залучати радників, експертів, технічних працівників до забезпечення роботи. Директиви делегації України на переговори додаються таємно.

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Гарантії безпеки для України

Як раніше повідомляв Главред, G7 надає "історичні" гарантії безпеки для України. Ці довгострокові гарантії розроблені групою країн G7. Вони можуть стати ключовими для завершення війни, а їх значення вже називають історичними.

Нагадаємо, Держдепартамент США зробив заяву про забезпечення гарантій безпеки Україні. В адміністрації Байдена активно працюють над укладанням двосторонніх угод, які гарантують цю підтримку незалежно від змін у політичному керівництві.

Також після засідання Ради НАТО-Україна, президент Зеленський висловив потребу Києва у гарантіях безпеки. Він сподівається, що Україна зможе приєднатися до Альянсу після завершення конфлікту з Росією.

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