Зеленський визначив переговірників України щодо гарантій безпеки: хто потрапив до списку

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах щодо гарантій безпеки для України. Про це йдеться в тексті розпорядження №2/2024-рп.
Ця делегація займатиметься напрацюванням і підготовкою до міжнародних домовленостей. У список потрапили:
- Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони;
- Рустем Умєров, міністр оборони;
- Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки;
- Олександр Павлюк, перший заступник міністра оборони;
- Василь Малюк, голова Служби безпеки України;
- Андрій Єрмак, керівник Офісу президента;
- Ігор Жовква, заступник керівника ОПУ;
- Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості;
- Антон Кориневич, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ;
- Роман Машовець, заступник керівника ОПУ;
- Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції;
- Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ;
- Ігор Фоменко, заступник міністра економіки;
- Ігор Баранецький, заступник завідувача виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента;
- Геннадій Коваленко, директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ;
- Віталій Мартинюк, заступник Керівника Департаменту — завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ.
Відомство отримає можливість залучати радників, експертів, технічних працівників до забезпечення роботи. Директиви делегації України на переговори додаються таємно.
Гарантії безпеки для України
Як раніше повідомляв Главред, G7 надає "історичні" гарантії безпеки для України. Ці довгострокові гарантії розроблені групою країн G7. Вони можуть стати ключовими для завершення війни, а їх значення вже називають історичними.
Нагадаємо, Держдепартамент США зробив заяву про забезпечення гарантій безпеки Україні. В адміністрації Байдена активно працюють над укладанням двосторонніх угод, які гарантують цю підтримку незалежно від змін у політичному керівництві.
Також після засідання Ради НАТО-Україна, президент Зеленський висловив потребу Києва у гарантіях безпеки. Він сподівається, що Україна зможе приєднатися до Альянсу після завершення конфлікту з Росією.
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