Перемир'я чи гарантії безпеки: журналіст назвав 3 сценарії завершення війни в Україні

Одним із варіантів завершення війни є підписання мирного договору між Україною та країною-агресоркою Росією, якщо в обох сторін будуть вичерпані ресурси.

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Журналіст назвав 3 сценарії завершення війни в Україні/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скрін

Існує як мінімум три можливі сценарії звершення війни в Україні. Зокрема, можуть бути прийняті гарантії безпеки для українців або може бути підписаний мирний договір.

Таку думку висловив політичний експерт та журналіст Віталій Портников в ефірі "Говорить великий Львів". Він зазначає, що можливі різні варіанти подальшого розвитку подій.

"Можуть бути різні варіанти. Можуть бути гарантії безпеки для українців, які не дозволять росіянам більше просуватись. Може бути вичерпання ресурсів, коли війна зупиниться на лінії розмежування і може бути перемир'я, яке Росія та Україна підпишуть не з третіми країнами, а між собою", – зазначив Портников. відео дня

Він припускає, що можливий також третій варіант – коли українські військові візьмуть під вогневий контроль окуповані території.

"Може бути третій варіант, коли Росія вважатиме, що вона контролює певні українські території, але не зможе там перебувати, тому що ці території будуть під вогневим контролем ЗСУ. Може бути різне, навіть зараз, коли ми перебуваємо у ситуації передчуття позиційної війни", – зазначив журналіст.

Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Війна в Україні

Раніше видання The Hill писало, що Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ. Україна зберігає тактичну перевагу на фронті, навіть якщо перед українськими військовими стоїть складне завдання тривалої війни проти країни-агресорки РФ.

Нагадаємо, експерт Сергій Грабський сказав, що нам дає прорив на лівобережжя Херсонщини. Захисники України можуть розширити смугу розміщення та збільшити активні дії на лівому березі Дніпра, щоб потім створити для окупантів максимальні труднощі.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по лікарні на Донеччині, є загиблі та багато поранених. Загарбники вдарили по лікарні та шахті у місті Селидове. Відомо про двох загиблих і вісьмох поранених.

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