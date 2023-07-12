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"Ми потребуємо гарантій": Зеленський зробив першу заяву після Ради НАТО-Україна

Марія Тупік
12 липня 2023, 16:11 оновлено 12 липня, 16:22
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Зеленський висловив упевненість, що по завершенні війни Україна стане членом НАТО.
Володимир Зеленський, Столтенберг
Володимир Зеленський про Раду НАТО-Україна / Колаж Главред, фото Офіс президента

У Вільнюсі відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО, яке є інструментом інтеграції нашої країни в Альянс, а не просто участі.

"Важливо сказати, що Рада Україна-НАТО – це не інструмент не просто участі, це інструмент інтеграції. І він дає нам відчуття, що ми будемо в складі Альянсу", - зазначив президент Володимир Зеленський у Twitter.

Зеленський висловив упевненість, що по завершенні війни Україна стане членом НАТО. Він запевнив, що Україна робитиме для цього все.

відео дня

"Всі ми потребуємо визначеності, зокрема інституційної визначеності. І дуже добре, що Рада Україна-НАТО дійсно може дати нам необхідну інституційну визначеність. Поки ми йдемо до членства в НАТО, Україна потребує дієвих гарантій безпеки саме на шляху до Альянсу. Зараз є відповідний пакет гарантій, і я прошу вас підтримати і приєднатися до нього. Зараз зафіксовано, що на шляху до членства України в НАТО не буде потрібно План дій щодо членства. І це справедливо. Дякую вам за це визнання", - заявив президент України.

Дивіться відео, як зустрічали Зеленського на Раді Україна-НАТО:

Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО замінила попередній формат співпраці - Комісію Україна-НАТО, яка не збиралася з 2017 року через блокування Угорщиною.

У новому форматі Україна буде "повноправним" членом за столом ради Україна-НАТО, а не лише запрошеною країною для обговорень, як передбачає Комісія Україна – НАТО.

Україна зможе скликати зустрічі, коли забажає, і їй буде легше надавати інформацію про ситуацію на полі бою, повідомили ЗМІ.

Це також відкриє двері для широкого кола нових сфер співпраці, таких як обмін розвідданими та проведення спільних навчань.

Створення Ради має посприяти формуванню України як майбутнього члена НАТО, це допоможе максимально наблизити її до стандартів Альянсу, вважають дипломати. Створення Ради означатиме, що "31 союзник НАТО і Україна сидітимуть за одним столом на рівних умовах", заявляв Столтенберг.

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