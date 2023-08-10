Діятимуть навіть за Трампа: Держдеп США зробив заяву про гарантії безпеки для України

В адміністрації Байдена працюють над тим, щоб закріпити таку підтримку у двосторонніх домовленостях, які будуть чинними незалежно від першої особи держави.

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США розробляють гарантії безпеки для України, які діятимуть навіть за Трампа/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко, скрін

Домовленості між Україною і США про гарантії безпеки потрібно закріпити так, щоб вони діяли незалежно від того, хто буде президентом Сполучених Штатів.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Голос Америки. Коли журналісти запитали у Міллера, чи зміниться підтримка України у разі обрання новим президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа, він зазначив, що така підтримка буде закріплена у двосторонніх домовленостях, які будуть чинними незалежно від першої особи держави.

"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України", – зазначив Міллер. відео дня

Також він додав, що зараз адміністрація американського президента Джо Байдена веде перемовини про двосторонні безпекові зобов’язання. Міллер зазначив, що остаточне рішення про надання допомоги і підтримки України будуть залежати від Конгресу.

Допомога США під час війни

У США зробили гучну заяву щодо нової "смертоносної" зброї для ЗСУ. Лідер республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив про те, що Сполучені Штати повинні прискорити поставки військової допомоги Україні.

Стало відомо, що США оголосять про новий пакет допомоги Україні. Допомога в $200 млн стане першим траншем з 6,2 млрд, які раніше були виділені в рамках повноважень президента США щодо скорочення військового потенціалу.

Також стало відомо, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом не США. Сполучені Штати підтримують підготовку українських військових на літаках F-16 американського виробництва, і глава Білого дому Джо Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів. Однак процесом керують Данія та Нідерланди.

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