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НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе - Столтенберг

Андрій Ганчук
22 вересня 2023, 14:56 оновлено 22 вересня, 15:04
Україну поки що не можуть запросити до Північноатлантичного Альянсу, оскільки триває активна стадія війни з агресором Росією, сказав Єнс Столтенберг.
Столтенберг, ВСУ
Україна повинна отримати гарантії безпеки і територіальної цілісності - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53-тя ОМБр

Вступ України до НАТО стане гарантією тривалого і стійкого миру в державі. Євроатлантична інтеграція не дозволить країні-окупанту Росії повторить свій напад. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Під час свого виступу з публічною лекцією в аналітичному центрі Council on Foreign Relations він розповів про те, що інтеграція України до Північноатлантичного альянсу стане довгостроковою гарантією миру і безпеки для держави. Механізм не дозволить Росії здійснити повторний напад.

Україну не запрошують до НАТО через активну фазу війни з РФ

На думку генерального секретаря колективного блоку безпеки Заходу, Україна поки що не може отримати запрошення до Альянсу, оскільки триває активна фаза війни з російськими окупантами. Коли війна завершиться, треба ухвалити рішення, які не дозволять таким подіям повторитися.

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"Якщо зараз будуть завершені бої, ми повинні бути впевнені, що це дійсно буде зупинка війни. Це означає, що повинні бути рамкові умови, які гарантуватимуть безпеку і територіальну цілісність, дотримання кордонів України. Безумовно, членство в НАТО є одним із шляхів, щоб цього досягти. Є також певні двосторонні домовленості. Але тим чи іншим шляхом є необхідність в гарантіях. Це означає, що це взаємопов'язані речі - членство в НАТО, завершення війни і забезпечення тривалого миру після війни", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Вступ України до НАТО

Країни НАТО на червневому саміті у Вільнюсі ухвалили рішення про те, що Україна отримає можливість вступити до Північноатлантичного альянсу в обхід механізму, який передбачає виконання Плану дій щодо членства в блоці. Генеральний секретар Організації Єнс Столтенберг сказав, Україна вступить до НАТО, якщо будуть виконані певні умови.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україну поки що не можуть запросити до НАТО. За його словами, доки йде війна з Росією, такої можливості немає. Втім, західний світ допоможе Києву наблизитися до стандартів Альянсу.

У вересні в в уряді заявили, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина вважає, що Україна буде готова до інтеграції до Альянсу за 2 роки, проте політичне рішення про вступ до блоку визначатиме хід війни.

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вступ до НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України
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