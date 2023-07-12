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G7 дає "історичні" гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили формулу

Олексій Тесля
12 липня 2023, 10:57 оновлено 12 липня, 11:16
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Спільна декларація G7 визначить формат підтримки для України з боку союзників.
НАТО, Британія
У Британії розповіли про формат гарантій для України / УНІАН, МЗС України

Довгострокові гарантії безпеки для України підготовлені групою країн G7. Відповідне рішення вже оформлено і майже узгоджено.

Вони можуть стати кроком до завершення поточної фази війни і їх вже називають історичними. Підписання відбудеться в середу у Вільнюсі на полях саміту НАТО, повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-службу уряду Великобританії.

Зазначається, що спільна декларація G7 визначить формат підтримки для України з боку союзників у наступні роки, який дозволить стримати або відбити будь-яку подальшу агресію.

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Подробиці гарантій безпеки для України

У повідомленні уточнюється, що підписанти спільної декларації також нададуть довгострокові двосторонні зобов'язання з безпеки Україні, метою яких буде "побудова України, яка може захистити свою територіальну цілісність зараз і в майбутньому".

Разом з тим для України партнери анонсують ще більше допомоги в сфері безпеки, що буде включати в тому числі більш об'ємний і швидкий обмін розвідданими і підтримку для боротьби з кібератаками і гібридними загрозами, розширення навчальних програм для українських військових і розвиток промислової бази нашої країни.

"Не можна ще раз допустити повторення того, що сталося в Україні, і ця декларація підтверджує нашу готовність подбати, що Україна надалі не залишиться вразливою перед новими варварськими діями Росії. Підтримка руху України на шляху до НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми і двосторонніми угодами і величезною підтримкою країн-членів НАТО стане потужним сигналом для президента Путіна і поверне мир до Європи", – цитується заява прем'єра Британії Ріші Сунака.

Новий пакет допомоги Британії Україні

Крім того, Сунак також анонсує великий новий пакет допомоги для України: з 70 одиницями техніки для ведення бою і логістики, серед яких бойові броньовані машини CVRT, тисячами боєприпасів для танків Challenger 2, а також близько 65 млн доларів на ремонт вже переданої військової техніки.

Ці кошти передбачені і на створення реабілітаційного центру для військових, які отримали серйозні поранення, він буде працювати в партнерстві з провідним британським центром у цій сфері Stanford Hall за підтримки фахівців з усіх країн членів.

Гарантії безпеки для України

Раніше в Міноборони зажадали від Альянсу чітких гарантій. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов підкреслив, що Північноатлантичний альянс повинен запропонувати чіткий алгоритм дій, який потрібно реалізувати Україні та блоку для подальшої євроатлантичної інтеграції Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у НАТО терміново погоджують пакет гарантій безпеки для України.

При цьому група ключових країн Альянсу терміново готує проект Декларації про гарантії безпеки для України.

Раніше публіцист і журналіст Віталій Портников заявив, що НАТО не захистить Україну від ядерного удару. Він також акцентував увагу на тому, що подібні гарантії безпеки будуть надані Україні лише після запрошення в НАТО.

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