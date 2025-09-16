Рус
Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну і натякнув на Трампа

Анна Ярославська
16 вересня 2025, 08:11оновлено 16 вересня, 09:00
Президент сподівається, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Володимир Зеленський назвав спосіб завершити війну / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези:

  • Зупинення війни можливе лише за наявності чітких гарантій безпеки
  • Документ про гарантії має бути укладений ще до закінчення війни
  • Важлива чітка позиція Трампа, від якого залежить майбутнє України

Президент Володимир Зеленський заявив, що єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні - це представити для початку чіткі гарантії безпеки. Зокрема, з боку США.

Зеленський наголосив в інтерв'ю Sky News, що зупинка війни може відбутися лише в тому разі, якщо президент США Дональд Трамп проявить сміливість.

Зеленський висловив сподівання, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.

"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер - ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію про гарантії безпеки з боку США для України", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що конкретний документ має бути ще до закінчення війни.

"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", - заявив Зеленський.

Крім того, він вважає, Трамп може надати Україні ППО в необхідній кількості, оскільки "у США їх достатньо".

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок висловила припущення, що миротворчі сили ООН можуть зіграти роль у врегулюванні війни в Україні.

2 вересня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники України мають прогрес у питанні надання гарантій безпеки Україні, однак для їхнього впровадження має бути виконана одна умова. Йдеться про укладення мирної угоди.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
​Гарантії безпеки: які угоди уклала Україна / Інфографіка: Главред ​

4 вересня 2025 року в Парижі відбулася спільна пресконференція Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона, яка завершила масштабну зустріч "Коаліції охочих". Було досягнуто стратегічних домовленостей щодо гарантій безпеки для України.

Глава МЗС Андрій Сибіга впевнений, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

