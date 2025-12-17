Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

Головне:
- В Україні 18 грудня діятимуть графіки погодинних відключень
- Світло вимикатимуть не у всіх регіонах
- Час і тривалість відключень можуть змінюватися
У четвер, 18 грудня, в Україні знову запроваджуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Однак обмеження торкнуться не всіх регіонів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"Завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності", - йдеться у повідомленні.
Причиною таких заходів є наслідки масованих ракетних і дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Для збереження її стабільності диспетчери вимушені застосовувати тимчасові обмеження споживання.
Водночас в Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час та тривалість відключень можуть змінюватися. Мешканцям радять перевіряти актуальні графіки для своєї адреси на офіційних сайтах та сторінках обленерго у регіонах.
Також енергетики закликають українців економно користуватися електроенергією у години, коли світло подається за графіком.
Де ситуація з електроенергією найгірша - думка експерта
Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв розповів в інтерв'ю Главреду, що Київ та низка регіонів України опинилися під серйозною загрозою відключень електроенергії через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі.
За його словами, удари по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які належать комунальному підприємству "Київтеплоенерго", загрожують масштабними проблемами через відсутність запасних частин і резервних трансформаторів. Це може призвести до тривалих відключень та створити політичний тиск на місто. Уже зараз у Києві діють одні з найжорсткіших графіків обмежень електропостачання.
"Крім столиці, критичною залишається ситуація в Чернігівській області - про це ми вже говорили. Також складна ситуація на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та на підконтрольній Україні частині Донецької області", - додав Ігнатьєв.
Відключення світла в Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, у грудні Укренерго припинило публікувати обсяги обмежень і кількість черг відключень через суттєві відмінності в енергетичній ситуації між регіонами. Енергетичний експерт Михайло Гончар пояснив, що проблеми зберігаються на Одещині, Полтавщині та в Києві, тоді як на заході країни ситуація краща.
Також прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд переглянув переліки об’єктів критичної інфраструктури, що дозволить вивільнити щонайменше 800 МВт електропотужності та скоротити тривалість і масштаби відключень світла. Зі списків виключили споживачів до 100 кВт і об’єкти з підключенням некритичних користувачів.
Крім цього, через наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі на Одещині запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня. Причина - порушення умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.
Читайте також:
- Не лише без світла, а й без води: названо місто, де ситуація може погіршитись
- Світло лише 2-4 години на добу: названо міста, що опиняться під ударом взимку
- Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня
