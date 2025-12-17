Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

Руслана Заклінська
17 грудня 2025, 18:54оновлено 17 грудня, 19:44
1448
В Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня
Графіки вимкнення світла на 18 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

  • В Україні 18 грудня діятимуть графіки погодинних відключень
  • Світло вимикатимуть не у всіх регіонах
  • Час і тривалість відключень можуть змінюватися

У четвер, 18 грудня, в Україні знову запроваджуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Однак обмеження торкнуться не всіх регіонів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Причиною таких заходів є наслідки масованих ракетних і дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Для збереження її стабільності диспетчери вимушені застосовувати тимчасові обмеження споживання.

Водночас в Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час та тривалість відключень можуть змінюватися. Мешканцям радять перевіряти актуальні графіки для своєї адреси на офіційних сайтах та сторінках обленерго у регіонах.

Також енергетики закликають українців економно користуватися електроенергією у години, коли світло подається за графіком.

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Де ситуація з електроенергією найгірша - думка експерта

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв розповів в інтерв'ю Главреду, що Київ та низка регіонів України опинилися під серйозною загрозою відключень електроенергії через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі.

За його словами, удари по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які належать комунальному підприємству "Київтеплоенерго", загрожують масштабними проблемами через відсутність запасних частин і резервних трансформаторів. Це може призвести до тривалих відключень та створити політичний тиск на місто. Уже зараз у Києві діють одні з найжорсткіших графіків обмежень електропостачання.

"Крім столиці, критичною залишається ситуація в Чернігівській області - про це ми вже говорили. Також складна ситуація на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та на підконтрольній Україні частині Донецької області", - додав Ігнатьєв.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у грудні Укренерго припинило публікувати обсяги обмежень і кількість черг відключень через суттєві відмінності в енергетичній ситуації між регіонами. Енергетичний експерт Михайло Гончар пояснив, що проблеми зберігаються на Одещині, Полтавщині та в Києві, тоді як на заході країни ситуація краща.

Також прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд переглянув переліки об’єктів критичної інфраструктури, що дозволить вивільнити щонайменше 800 МВт електропотужності та скоротити тривалість і масштаби відключень світла. Зі списків виключили споживачів до 100 кВт і об’єкти з підключенням некритичних користувачів.

Крім цього, через наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі на Одещині запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня. Причина - порушення умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго новини України відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує Кремль

Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує Кремль

19:16Війна
Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

18:54Енергетика
Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

18:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

Останні новини

20:38

Посмішка буде сяючою: лише два продукти миттєво зроблять зуби білішими

20:29

Костюк готує "Динамо" до матчу з "Ноа" і анонсував перші перестановки в складі

20:20

Із 64 у 40: неймовірне перевтілення українки

19:42

"Маячня і здача територій": Костенко про ідею США щодо "демілітаризації" Донбасу

19:33

Щоб уникнути сварок: священник сказав, чи може чоловік стригти дружинуВідео

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тількиЛукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки
19:26

Гортензія "не пробачить": яка зимова маніпуляція може "вбити" бутониВідео

19:16

Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує КремльВідео

19:13

"Не тягне": популярний російський комік кидає сцену через стан здоров'я

19:10

Які "чотири карти" від України на столі мирних переговорівПогляд

Реклама
19:00

Як зробити кислі мандарини солодкими: дуже прості способиВідео

18:58

"Найгірша ситуація для України": українців попередили про новий етап у війніВідео

18:54

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

18:52

Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

18:47

Пенсія під загрозою: що потрібно зробити українцям, щоб не залишитися без грошей

18:46

Удар не по нікотину, а по держбюджету – законопроект#14410-д знизить податкові надходження на 25 млрд. грн.

18:14

Роздратують Вогняного Коня: що не можна дарувати на Новий рік 2026

17:59

ЗМІ: очільницю ВАКС Віру Михайленко підозрюють у прикриванні брата від реального тюремного строку

17:55

Партія "Слуга народу" обрала нового голову - що про нього відомо

17:50

Більше 90 років називалося на честь комдива-бандита СРСР - що це за місто УкраїниВідео

17:34

В Києві знайшли унікальний символ часів Київської Русі - чому він перевернутийВідео

Реклама
17:28

Укренерго більше не вказує кількість черг відключень світла: експерт назвав причину

17:27

Нічний тариф з 1 січня: чи зміниться ціна електроенергії для українців

17:12

Ребус для людей з орлиним зором: знайдіть полуницю серед кавунів за 15 секунд

16:50

"Мені дуже боляче": Марта Адамчук відверто заговорила про трагедію

16:48

Наближений до Трампа пастор Бернс висловився про корупцію в Україні та жінку-президента

16:34

У Росії знову заявили про окупацію Куп'янська - в РНБО пояснили, що відбувається

16:33

Долар різко злетів, а євро відійшов від рекорду: курс валют на 18 грудня

16:24

Коли авто з "мигалками" можна не пропускати: водіям назвали три випадкиВідео

16:22

Два українські фільми увійшли до короткого списку "Оскара": що це за кінострічкиВідео

16:15

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

16:12

РФ закінчує підготовку до нового масованого удару по Україні - куди та чим битиме

16:01

"Буде сауна": відома акторка розкрила, як проходив кастинг у "ВІА Гру"

15:40

Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвавВідео

15:29

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

15:27

Народжені для зв'язку з вищими світами: чотири дати народження з містичною аурою

15:00

Це економічний самопідрив: політолог про ризики прийняття законопроєкту №14110Д

15:00

Масовані атаки на Київ: боєць ППО розкрив ключову проблему оборони столиці

14:49

Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФВідео

14:32

Більше шкоди, ніж користі: які частини курки краще не їсти

14:25

Українців закликали терміново купити новий віник: народне повір'я на 18 грудня

Реклама
14:24

На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня - яка причина

14:17

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

13:59

Україну замете снігом і вдарять морози до -11: відома дата сильного похолодання

13:57

Путін заговорив про "історичних територій" РФ та поставив Україні ультиматум

13:46

Український переклад знають одиниці: чим можна замінити фразу "потерял дар речи"Відео

13:46

Святвечір 2025 в Україні: дата, традиції та що обов'язково потрібно знати

13:40

"Це віддаляє можливість миру": Санніков попередив про небезпеку поступок Лукашенку

13:35

Наруга над прапором: блогерка Верба потрапила у скандал

13:30

"Про це надовго забули": Іво Бобул заговорив після смерті Степана Гіги

13:14

Євро перескочив нову позначку: на готівковому ринку України нестримно зростає курс

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти