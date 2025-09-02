Рус
Читати російською
Україні нададуть гарантії безпеки, але є нюанс: Стубб назвав умову

Анна Косик
2 вересня 2025, 13:51
Без одної домовленості гарантій безпеки західні партнери надавати не будуть.
Стубб, Зеленский
Стубб не бачить у найближчий час можливостей для укладення мирної угоди / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Що повідомив Стубб:

  • Захід готується надати Україні гарантії безпеки
  • Перед отриманням гарантій має бути підписана мирна угода
  • Припинення вогню у найближчий час навряд чи вдасться досягти

2 вересня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники України мають прогрес у питанні надання гарантій безпеки Україні, однак для їхнього впровадження має бути виконана одна умова.

Як пише Reuters, мова йде про укладення мирної угоди. При цьому, оптимізму щодо неї, чи припинення вогню в Україні у найближчий час, у президента Фінляндії немає.

"Ми досягаємо прогресу в цьому питанні і, сподіваємося, незабаром знайдемо рішення", - зазначив він.

Захід буде узгоджувати свої кроки щодо гарантій з США

Стубб також заявив, що домовленості щодо безпеки будуть узгоджувати з США, які забезпечуватимуть підтримку процесу. Тим часом начальники оборони країн вже розробляють конкретні кроки щодо того, який вигляд може мати подібна операція.

Чому гарантії безпеки, які пропонує Захід, можуть не спрацювати

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак пояснив, що варіант гарантій безпеки у вигляді аналогу 5-статті НАТО, який зараз пропонують Україні - фактично підробка, а угоди зі США на кшталт тих, які вони підписали з Південною Кореєю, Японією та Ізраїлем, Києву наразі не пропонують.

Справа в тому, що ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО. Тому очікувати надійних гарантій безпеки від її аналогу - марна справа.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантії безпеки / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна спільно з міжнародними партнерами готує письмову конфігурацію гарантій безпеки. Її планують представити наступного тижня.

Раніше військовий експерт Іван Ступак стверджував, що гарантії безпеки, про які зараз говорять країни Заходу, не забезпечать Україні реальну безпеку. Натомість єдиний варіант, який може спрацювати - це надання Україні політичної згоди на розміщення в країні приватного іноземного бізнесу - американського, британського, італійського - після закінчення війни.

Напередодні, як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона.

Про персону: Александр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

