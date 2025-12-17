Партія 'Слуга народу' обрала нового голову - що про нього відомо

Партія "Слуга народу" на своєму з’їзді змінила керівництво, обравши новим головою першого віцеспікера Верховної Ради Корнієнка замість Олени Шуляк.

Що відомо про нового главу партії "Слуга народу" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що повідомив Арахамія

Новим главою партії "Слуга народу" став Олександр Корнієнко

На цій посаді він замінить Олену Шуляк

Депутати "Слуг народу" під час зьїзду визначились з новим головою партії. Замість Олени Шуляк, яка очолила партію "Слуга народу" в 2021 році призначили першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнко. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія в дописі в Telegram.

"Щойно "Слуга Народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!", - написав він. відео дня

Що відомо про Олександра Корнієнка

Як повідомляє сайт партії "Слуга народу", Олександр Корнієнко народився 12 травня 1984 року в Києві. Він отримав освіту в Національному технічному університеті України "КПІ", а також проходив навчання у Вісбаденській академії психотерапії в Німеччині.

За даними з Вікіпедії, до приходу в політику Корнієнко працював журналістом у студентських медіа, менеджером українського рок-гурту "Крихітка", виконавчим продюсером мистецького об’єднання "Остання барикада" та бізнес-тренером, консультантом із розвитку та громадським діячем.

За понад 11 років професійної діяльності провів тисячі тренінгів і публічних виступів в Україні та за кордоном, створив успішний бізнес у сфері навчання та розвитку команд. Під час президентської кампанії Володимира Зеленського координував волонтерський проєкт "ЗеКоманда". Згодом став керівником передвиборчого штабу партії "Слуга народу".

У Верховній Раді є членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очолює підкомітет з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів і нагород, а також керує Лічильною комісією.

19 жовтня 2021 року Олександра Корнієнка було призначено першим заступником голови Верховної Ради України. Він обійняв цю посаду після переходу Руслана Стефанчука на посаду спікера парламенту, замінивши Дмитра Разумкова.

Заяви Олександра Корнієнка - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для приєднання до Європейського Союзу Україна має в прискореному режимі ухвалити від п’ятисот до семисот законодавчих актів. Якщо орієнтиром є готовність до 2029 року, всі необхідні зміни повинні бути реалізовані саме до цього терміну, повідомив заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він також зазначив, що для проведення президентських і парламентських виборів після завершення війни знадобиться окремий закон, адже чинна правова база не передбачає механізмів організації позачергових виборів у поствоєнних умовах.

Крім того, Корнієнко зазначав, що підозри були оголошені щонайменше п’ятдесяти народним депутатам, що складає близько 8,5 відсотка від складу Верховної Ради дев’ятого скликання.

Про персону: Олександр Корнієнко Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) — український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч з неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року. 17 грудня 2025 року призначений новим головою партії "Слуга народу".

