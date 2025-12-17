Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Лайфхаки

Як зробити кислі мандарини солодкими: дуже прості способи

Віталій Кірсанов
17 грудня 2025, 19:00
51
Іноді навіть ідеальні на вигляд мандарини можуть виявитися кислими, що стає справжнім розчаруванням.
Як зробити кислі мандарини солодкими
Як зробити кислі мандарини солодкими / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чому мандарини кислі
  • Як зробити кислі мандарини солодкими

Навіть після довгого і ретельного вибору в магазині або на ринку мандарини можуть виявитися кислими. На щастя, є прості способи це виправити. Главред розповість, що робити, якщо мандарини кислі, і як повернути їм солодкість усього за кілька хвилин.

Автор Youtube-каналу "Про все. Пізнавальний канал" також розповідає, як зробити кислі мандарини солодкими.

відео дня

Чому мандарини кислі

Мандарини можуть бути кислими з кількох причин:

  • вони не встигли дозріти;
  • їх неправильно зберігали (у занадто холодних умовах);
  • під час росту їм не вистачило сонця і поживних речовин.

Також кислота в мандаринах може бути й особливістю сорту. В останньому випадку з цією кислинкою навряд чи вийде що-небудь зробити, але в перших трьох ситуацію можна виправити.

Як зробити кислі мандарини солодкими

Отже, ви довго вибирали, але все-таки купили кислі мандарини, - що робити тепер? Є щонайменше три способи, як кислі мандарини зробити солодкими.

Прогріти в мікрохвильовці

На шкірці мандаринів потрібно зробити кілька надрізів, а потім фрукти помістити в мікрохвильовку і гріти їх протягом 30 секунд на максимальній потужності. Перекласти в миску з холодною водою на 1-2 хвилини. Мандарини стануть солодшими, але слід врахувати, що попри всю привабливість цього способу, такі фрукти довго лежати не будуть.

Зробити теплу ванну

Спосіб схожий на попередній, але більш щадний.

Потрібно замочити цілі мандарини в теплій (40-45°C) воді на 10-15 хвилин, а потім швидко перекласти їх у холодну, щоб зупинити процес "розігріву" шкірки і м'якоті. Але, як би дивно це не звучало, сам перепад температур не робить фрукт реально солодшим - він лише змиває восковий наліт і робить смак м'якшим, тому мандарини здаються солодшими.

Замочити в солоній воді

Якщо фрукти дуже кислі, зробіть невеликий надріз і замочіть їх на 10 хвилин у воді з чайною ложкою солі. Сіль зменшить кислотність.

І, нарешті, якщо у вас є час, то фрукти можна просто залишити дозрівати на підвіконні - так само, як банани або помідори. Через 2-3 дні мандарини стануть солодшими.

Дивіться відео про те, як зробити кислі мандарини солодкими

Читайте більше:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новорічні свята мандарини лайфхак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує Кремль

Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує Кремль

19:16Війна
Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

18:54Енергетика
Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

18:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

Останні новини

20:38

Посмішка буде сяючою: лише два продукти миттєво зроблять зуби білішими

20:29

Костюк готує "Динамо" до матчу з "Ноа" і анонсував перші перестановки в складі

20:20

Із 64 у 40: неймовірне перевтілення українки

19:42

"Маячня і здача територій": Костенко про ідею США щодо "демілітаризації" Донбасу

19:33

Щоб уникнути сварок: священник сказав, чи може чоловік стригти дружинуВідео

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тількиЛукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки
19:26

Гортензія "не пробачить": яка зимова маніпуляція може "вбити" бутониВідео

19:16

Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує КремльВідео

19:13

"Не тягне": популярний російський комік кидає сцену через стан здоров'я

19:10

Які "чотири карти" від України на столі мирних переговорівПогляд

Реклама
19:00

Як зробити кислі мандарини солодкими: дуже прості способиВідео

18:58

"Найгірша ситуація для України": українців попередили про новий етап у війніВідео

18:54

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

18:52

Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

18:47

Пенсія під загрозою: що потрібно зробити українцям, щоб не залишитися без грошей

18:46

Удар не по нікотину, а по держбюджету – законопроект#14410-д знизить податкові надходження на 25 млрд. грн.

18:14

Роздратують Вогняного Коня: що не можна дарувати на Новий рік 2026

17:59

ЗМІ: очільницю ВАКС Віру Михайленко підозрюють у прикриванні брата від реального тюремного строку

17:55

Партія "Слуга народу" обрала нового голову - що про нього відомо

17:50

Більше 90 років називалося на честь комдива-бандита СРСР - що це за місто УкраїниВідео

17:34

В Києві знайшли унікальний символ часів Київської Русі - чому він перевернутийВідео

Реклама
17:28

Укренерго більше не вказує кількість черг відключень світла: експерт назвав причину

17:27

Нічний тариф з 1 січня: чи зміниться ціна електроенергії для українців

17:12

Ребус для людей з орлиним зором: знайдіть полуницю серед кавунів за 15 секунд

16:50

"Мені дуже боляче": Марта Адамчук відверто заговорила про трагедію

16:48

Наближений до Трампа пастор Бернс висловився про корупцію в Україні та жінку-президента

16:34

У Росії знову заявили про окупацію Куп'янська - в РНБО пояснили, що відбувається

16:33

Долар різко злетів, а євро відійшов від рекорду: курс валют на 18 грудня

16:24

Коли авто з "мигалками" можна не пропускати: водіям назвали три випадкиВідео

16:22

Два українські фільми увійшли до короткого списку "Оскара": що це за кінострічкиВідео

16:15

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

16:12

РФ закінчує підготовку до нового масованого удару по Україні - куди та чим битиме

16:01

"Буде сауна": відома акторка розкрила, як проходив кастинг у "ВІА Гру"

15:40

Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвавВідео

15:29

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

15:27

Народжені для зв'язку з вищими світами: чотири дати народження з містичною аурою

15:00

Це економічний самопідрив: політолог про ризики прийняття законопроєкту №14110Д

15:00

Масовані атаки на Київ: боєць ППО розкрив ключову проблему оборони столиці

14:49

Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФВідео

14:32

Більше шкоди, ніж користі: які частини курки краще не їсти

14:25

Українців закликали терміново купити новий віник: народне повір'я на 18 грудня

Реклама
14:24

На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня - яка причина

14:17

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

13:59

Україну замете снігом і вдарять морози до -11: відома дата сильного похолодання

13:57

Путін заговорив про "історичних територій" РФ та поставив Україні ультиматум

13:46

Український переклад знають одиниці: чим можна замінити фразу "потерял дар речи"Відео

13:46

Святвечір 2025 в Україні: дата, традиції та що обов'язково потрібно знати

13:40

"Це віддаляє можливість миру": Санніков попередив про небезпеку поступок Лукашенку

13:35

Наруга над прапором: блогерка Верба потрапила у скандал

13:30

"Про це надовго забули": Іво Бобул заговорив після смерті Степана Гіги

13:14

Євро перескочив нову позначку: на готівковому ринку України нестримно зростає курс

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти