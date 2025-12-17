Як зробити кислі мандарини солодкими: дуже прості способи

Іноді навіть ідеальні на вигляд мандарини можуть виявитися кислими, що стає справжнім розчаруванням.

Як зробити кислі мандарини солодкими / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

Чому мандарини кислі

Як зробити кислі мандарини солодкими

Навіть після довгого і ретельного вибору в магазині або на ринку мандарини можуть виявитися кислими. На щастя, є прості способи це виправити. Главред розповість, що робити, якщо мандарини кислі, і як повернути їм солодкість усього за кілька хвилин.

Автор Youtube-каналу "Про все. Пізнавальний канал" також розповідає, як зробити кислі мандарини солодкими.

Чому мандарини кислі

Мандарини можуть бути кислими з кількох причин:

вони не встигли дозріти;

їх неправильно зберігали (у занадто холодних умовах);

під час росту їм не вистачило сонця і поживних речовин.

Також кислота в мандаринах може бути й особливістю сорту. В останньому випадку з цією кислинкою навряд чи вийде що-небудь зробити, але в перших трьох ситуацію можна виправити.

Як зробити кислі мандарини солодкими

Отже, ви довго вибирали, але все-таки купили кислі мандарини, - що робити тепер? Є щонайменше три способи, як кислі мандарини зробити солодкими.

Прогріти в мікрохвильовці

На шкірці мандаринів потрібно зробити кілька надрізів, а потім фрукти помістити в мікрохвильовку і гріти їх протягом 30 секунд на максимальній потужності. Перекласти в миску з холодною водою на 1-2 хвилини. Мандарини стануть солодшими, але слід врахувати, що попри всю привабливість цього способу, такі фрукти довго лежати не будуть.

Зробити теплу ванну

Спосіб схожий на попередній, але більш щадний.

Потрібно замочити цілі мандарини в теплій (40-45°C) воді на 10-15 хвилин, а потім швидко перекласти їх у холодну, щоб зупинити процес "розігріву" шкірки і м'якоті. Але, як би дивно це не звучало, сам перепад температур не робить фрукт реально солодшим - він лише змиває восковий наліт і робить смак м'якшим, тому мандарини здаються солодшими.

Замочити в солоній воді

Якщо фрукти дуже кислі, зробіть невеликий надріз і замочіть їх на 10 хвилин у воді з чайною ложкою солі. Сіль зменшить кислотність.

І, нарешті, якщо у вас є час, то фрукти можна просто залишити дозрівати на підвіконні - так само, як банани або помідори. Через 2-3 дні мандарини стануть солодшими.

Дивіться відео про те, як зробити кислі мандарини солодкими



