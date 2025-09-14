В ООН заговорили про відправку своїх миротворців до України - що передбачається

Бербок заявила, що миротворчі сили ООН можуть стати важливим елементом забезпечення тривалого миру в Україні після досягнення мирної угоди.

https://glavred.net/world/v-oon-zagovorili-ob-otpravke-svoih-mirotvorcev-v-ukrainu-chto-predpolagaetsya-10697918.html Посилання скопійоване

Миротворці ООН можуть з'явитись в Україні / Колаж Главред, фото: U.S. Navy, Офіс президента України

Про що сказала Бербок:

Миротворці ООН можуть з'явитись в Україні після підписання мирної угоди

Вони будуть надійними гарантіями безпеки для України

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок висловила припущення, що миротворчі сили ООН можуть відіграти роль у врегулюванні війни в Україні. Про це повідомляє Bild.

Колишня міністерка закордонних справ Німеччини зазначила, що подібні місії зараз потрібні як ніколи, і це стосується не лише Європи. Вона підкреслила, що у разі досягнення мирної угоди необхідно буде забезпечити її надійні гарантії.

відео дня

"І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні каски, то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори", - наголосила Бербок.

Бербок нагадала, що Генасамблея ООН неодноразово ухвалювала резолюції, у яких наголошувала на потребі справедливого миру. Вона підкреслила, що такий мир можливий лише на основі Статуту ООН.

/ Інфографіка: Главред

Чи можуть миротворці ООН захистити Україну в разі нового вторгнення Росії

Президент України Володимир Зеленський 21 березня 2025 року заявив, що Україна не розглядає можливу місію ООН як заміну іноземному військовому контингенту чи гарантіям безпеки після завершення війни.

Він підкреслив, що Україна підтримує конструктивні відносини з представниками ООН, зокрема з Генсеком Антоніу Гутеррішем.

"При всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки", - підкреслив Зеленський.

Водночас Зеленський наголосив, що ООН не може стати альтернативою безпековим гарантіям, адже організація не матиме повноважень захищати Україну, якщо Путін знову розпочне війну.

Скільки військ країни Заходу можуть відправити до України - думка експерта

Як писав Главред, політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зауважив, що у Британії, Німеччині та Франції часи комфорту й безпеки породили дуже слабких лідерів.

За його словами, щодня лунають гучні заяви, однак слова кардинально розходяться з діями. Це приклад політики, яка не має достатніх ресурсів і не ґрунтується на реальних можливостях.

"Наприклад, багато говорилося про миротворців, а потім з'ясувалося, що без американців нічого не вийде, і вільних військ у Європи практично немає. У Франції це всього лише Іноземний легіон – це всього 10 тисяч військовослужбовців. У Британії всі сухопутні сили – це трохи більше 70 тисяч осіб. Які миротворці? Але, тим не менш, гучні заяви були", - резюмує він.

Розміщення миротворців в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, станом на 4 вересня вже 26 країн висловили готовність направити військових в Україну або долучитися до такої місії. Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі "коаліції рішучих", зазначивши, що учасники об’єднання взяли на себе зобов’язання гарантувати безпеку України.

Водночас президент США Дональд Трамп запропонував розмістити в післявоєнній Україні китайських миротворців, фактично підтримавши ідею, яку раніше висловлював російський диктатор Володимир Путін, повідомляє Financial Times.

Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне наголосив, що питання введення миротворців для забезпечення миру після завершення війни в Україні поки перебуває лише на початковому етапі обговорення.

Інші новини:

Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред