Скільки ще триватиме війна в Україні: прогноз міністра фінансів

Ключові тези:
- Війна в Україні триватиме ще один рік
- Україна потребує більше грошей, ніж у 2025
- Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни
Війна в Україні триватиме ще як мінімум рік.Таким прогнозом поділився міністр фінансів Сергій Марченко під час Щорічної зустрічі YES у Києві.
За його словами, останньої стадії у війні поки ще не видно, тому треба готувати військових, народ, а також шукати відповідне фінансування для ще одного року війни.
Марченко заявив, що для фінансування бюджету на наступний рік Україна потребує більше грошей, ніж у 2025 для того, щоб забезпечити військових та цивільних.
"Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року, – ред.). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни", - сказав міністр фінансів.
За словами міністра, країні не вистачає щонайменше 16 млрд доларів. Для розв'язання цього питання Україна вже співпрацює з партнерами та шукає додаткові джерела фінансування.
Дивіться відео, у якому міністр фінансів сказав, як довго ще триватиме війна в Україні:
Нагадаємо, народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що війна в Україні йде до завершення.
Тим часом начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий переконаний, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення чи результати переговорів - не варто.
Як раніше писав Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.
Про персону: Сергій Марченко
Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.
