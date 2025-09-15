Скільки ще триватиме війна в Україні: прогноз міністра фінансів

Марченко заявив, що Україні слід готувати народ до ще одного року війни.

https://glavred.net/war/skolko-eshche-prodlitsya-voyna-v-ukraine-prognoz-ministra-finansov-10698326.html Посилання скопійоване

Міністр фінансів спрогнозував, доки триватиме війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила, УНІАН

Ключові тези:

Війна в Україні триватиме ще один рік

Україна потребує більше грошей, ніж у 2025

Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни

Війна в Україні триватиме ще як мінімум рік.Таким прогнозом поділився міністр фінансів Сергій Марченко під час Щорічної зустрічі YES у Києві.

За його словами, останньої стадії у війні поки ще не видно, тому треба готувати військових, народ, а також шукати відповідне фінансування для ще одного року війни.

відео дня

Марченко заявив, що для фінансування бюджету на наступний рік Україна потребує більше грошей, ніж у 2025 для того, щоб забезпечити військових та цивільних.

"Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року, – ред.). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни", - сказав міністр фінансів.

За словами міністра, країні не вистачає щонайменше 16 млрд доларів. Для розв'язання цього питання Україна вже співпрацює з партнерами та шукає додаткові джерела фінансування.

Дивіться відео, у якому міністр фінансів сказав, як довго ще триватиме війна в Україні:

Прогнози щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що війна в Україні йде до завершення.

Тим часом начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий переконаний, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення чи результати переговорів - не варто.

Як раніше писав Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

Інші новини:

Про персону: Сергій Марченко Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред