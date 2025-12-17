'Не тягне': популярний російський комік кидає сцену через стан здоров'я

Коротко:
- Що сталося з Винокуром
- Від чого він різко відмовився
Популярний російський телеведучий і прихильник путінського терористичного режиму Володимир Винокур завершив кар'єру ведучого - він відмовився від приватних і новорічних заходів.
Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у артиста серйозні проблеми зі здоров'ям і він не може продовжувати кар'єру телеведучого. Повідомляють, що після торішнього розриву п'яткового сухожилля гуморист не може довго стояти і насилу ходить.
Крім того, стало відомо, що травма дала ускладнення - 77-річний Винокур пересувається з тростиною, помітно кульгає і фізично не витримує багатогодинні виступи.
"У ведучого немає жодного новорічного корпоративу. Навіть за подвійні гонорари він відмовляється виступати: каже, занадто довго і важко. Повністю відрікатися від кар'єри гумориста не збирається - готовий брати участь у постановках, але з короткими монологами і пародіями, і не більш як 40 хвилин. Однак таких пропозицій стає все менше: колишній ритм організм уже не тягне", - пишуть росЗМІ.
Це не перша проблема з ногами у коміка. У 1992-му він пережив важку автоаварію, в якій отримав вивих таза і два переломи на лівій нозі.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що колишній чоловік Алсу, яка мовчить про жорстоке вторгнення терористичної Росії в Україну Ян Абрамов, вперше за довгий час з'явився на публіці.
Раніше також відома українська співачка Марта Адамчук відверто висловилася про смерть зіркового колеги ADAM і розповіла, який урок вона винесла з цієї трагедії.
Вас також може зацікавити:
- Україну "викинули за борт": експерт розкрив, чому РФ веде переговори тільки зі США
- Мама в 47: українська ведуча розкрила складнощі материнства
- У РФ зняли секретного сина ведучого Малахова
Про персону: Володимир Винокур
Володимир Винокур - радянський і російський артист естради, гуморист, пародист, співак (бас), теле- і радіоведучий, педагог, театральний режисер, продюсер, поет і прозаїк. Народний артист РРФСР. З 1989 року - керівник Державного "Театру пародій Володимира Винокура".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред