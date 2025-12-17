У Володимира Винокура, який підтримує Путіна, серйозні проблеми зі здоров'ям.

У путініста Винокура великі проблеми зі здоров'ям / Колаж Главред, фото Газета.ру, Експрес

Що сталося з Винокуром

Від чого він різко відмовився

Популярний російський телеведучий і прихильник путінського терористичного режиму Володимир Винокур завершив кар'єру ведучого - він відмовився від приватних і новорічних заходів.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у артиста серйозні проблеми зі здоров'ям і він не може продовжувати кар'єру телеведучого. Повідомляють, що після торішнього розриву п'яткового сухожилля гуморист не може довго стояти і насилу ходить.

Винокур підтримує війну/ скріншот з відео

Крім того, стало відомо, що травма дала ускладнення - 77-річний Винокур пересувається з тростиною, помітно кульгає і фізично не витримує багатогодинні виступи.

Володимир Винокур більше не може виступати/ GlobalSib

"У ведучого немає жодного новорічного корпоративу. Навіть за подвійні гонорари він відмовляється виступати: каже, занадто довго і важко. Повністю відрікатися від кар'єри гумориста не збирається - готовий брати участь у постановках, але з короткими монологами і пародіями, і не більш як 40 хвилин. Однак таких пропозицій стає все менше: колишній ритм організм уже не тягне", - пишуть росЗМІ.

Це не перша проблема з ногами у коміка. У 1992-му він пережив важку автоаварію, в якій отримав вивих таза і два переломи на лівій нозі.

Про персону: Володимир Винокур Володимир Винокур - радянський і російський артист естради, гуморист, пародист, співак (бас), теле- і радіоведучий, педагог, театральний режисер, продюсер, поет і прозаїк. Народний артист РРФСР. З 1989 року - керівник Державного "Театру пародій Володимира Винокура".

