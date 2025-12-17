Нічний тариф з 1 січня: чи зміниться ціна електроенергії для українців

Деякі українці можуть зменшити свої щомісячні витрати, якщо встановлять двозонний лічильник.

Скільки коштуватиме кіловат з нового року / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Основне:

У 2026 році діятиме один базовий тариф

Нічний тариф удвічі дешевший

Для споживання до 2000 кВт⋅год передбачено пільгову ціну

У 2026 році українців очікує оновлена система тарифів на електроенергію — уряд залишає один базовий тариф, але розширює можливості економії завдяки спеціальним та пільговим опціям. Про це пише ТСН.

Єдиний базовий тариф

Стандартна ціна для більшості домогосподарств становитиме 4,32 грн/кВт⋅год. Її сплачуватимуть власники звичайних лічильників, а також ті, у кого встановлені багатозонні прилади без активованого поділу на часові зони.

Нічний тариф: шанс платити менше

Українці, які встановлять двозонний лічильник, зможуть суттєво зменшити витрати. Такий прилад окремо фіксує денне та нічне споживання.

Денний період (07:00–23:00) — 4,32 грн/кВт⋅год

Нічний період (23:00–07:00) — діє 50% знижка, тож ціна падає до 2,16 грн/кВт⋅год

Тризонний лічильник

Для тих, хто хоче ще точніше контролювати витрати, доступний тризонний облік. У 2026 році він працюватиме так:

Пікові години (08:00–11:00 та 20:00–22:00) — 6,48 грн/кВт⋅год

Стандартні години (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) — 4,32 грн/кВт⋅год

Нічний мінімум (23:00–07:00) — 1,73 грн/кВт⋅год

Пільговий тариф для помірного споживання

Домогосподарства, які використовують до 2000 кВт⋅год на місяць, платитимуть 2,64 грн/кВт⋅год. Усе, що понад цей ліміт, обходитиметься за повною вартістю.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з нового року більшість українських родин, які користуються послугами "Нафтогазу", продовжать отримувати газ за незмінним тарифом - 7,96 грн за кубометр.

Раніше повідомлялося, що деякі українці пенсійного віку можуть не лише отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг, а й повністю звільнитися від них. Такі пільги передбачені для осіб, які раніше працювали у державних чи комунальних установах, зокрема в соціальній, освітній або медичній сферах.

Напередодні стало відомо, що ціна на світло також залишається фіксованою для населення. За кВт-год українцям у грудні доведеться заплатити 4,32 грн.

