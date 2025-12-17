Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Нічний тариф з 1 січня: чи зміниться ціна електроенергії для українців

Дар'я Пшеничник
17 грудня 2025, 17:27
166
Деякі українці можуть зменшити свої щомісячні витрати, якщо встановлять двозонний лічильник.
Ночной тариф
Скільки коштуватиме кіловат з нового року / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Основне:

  • У 2026 році діятиме один базовий тариф
  • Нічний тариф удвічі дешевший
  • Для споживання до 2000 кВт⋅год передбачено пільгову ціну

У 2026 році українців очікує оновлена система тарифів на електроенергію — уряд залишає один базовий тариф, але розширює можливості економії завдяки спеціальним та пільговим опціям. Про це пише ТСН.

відео дня

Єдиний базовий тариф

Стандартна ціна для більшості домогосподарств становитиме 4,32 грн/кВт⋅год. Її сплачуватимуть власники звичайних лічильників, а також ті, у кого встановлені багатозонні прилади без активованого поділу на часові зони.

Нічний тариф: шанс платити менше

Українці, які встановлять двозонний лічильник, зможуть суттєво зменшити витрати. Такий прилад окремо фіксує денне та нічне споживання.

Денний період (07:00–23:00) — 4,32 грн/кВт⋅год

Нічний період (23:00–07:00) — діє 50% знижка, тож ціна падає до 2,16 грн/кВт⋅год

Тризонний лічильник

Для тих, хто хоче ще точніше контролювати витрати, доступний тризонний облік. У 2026 році він працюватиме так:

Пікові години (08:00–11:00 та 20:00–22:00) — 6,48 грн/кВт⋅год

Стандартні години (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) — 4,32 грн/кВт⋅год

Нічний мінімум (23:00–07:00) — 1,73 грн/кВт⋅год

Пільговий тариф для помірного споживання

Домогосподарства, які використовують до 2000 кВт⋅год на місяць, платитимуть 2,64 грн/кВт⋅год. Усе, що понад цей ліміт, обходитиметься за повною вартістю.

Нічний тариф з 1 січня: чи зміниться ціна електроенергії для українців
Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з нового року більшість українських родин, які користуються послугами "Нафтогазу", продовжать отримувати газ за незмінним тарифом - 7,96 грн за кубометр.

Раніше повідомлялося, що деякі українці пенсійного віку можуть не лише отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг, а й повністю звільнитися від них. Такі пільги передбачені для осіб, які раніше працювали у державних чи комунальних установах, зокрема в соціальній, освітній або медичній сферах.

Напередодні стало відомо, що ціна на світло також залишається фіксованою для населення. За кВт-год українцям у грудні доведеться заплатити 4,32 грн.

Також рекомендуємо прочитати:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка коммуналка свет тарифи на електроенергію новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує Кремль

Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує Кремль

19:16Війна
Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

18:54Енергетика
Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

18:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

У регіонах оголосили штормове попередження: названа дата різкого похолодання

У регіонах оголосили штормове попередження: названа дата різкого похолодання

Останні новини

19:10

Які "чотири карти" від України на столі мирних переговорів

19:00

Як зробити кислі мандарини солодкими: дуже прості способиВідео

18:58

"Найгірша ситуація для України": українців попередили про новий етап у війніВідео

18:54

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

18:52

Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тількиЛукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки
18:47

Пенсія під загрозою: що потрібно зробити українцям, щоб не залишитися без грошей

18:46

Удар не по нікотину, а по держбюджету – законопроект#14410-д знизить податкові надходження на 25 млрд. грн.

18:14

Роздратують Вогняного Коня: що не можна дарувати на Новий рік 2026

17:59

ЗМІ: очільницю ВАКС Віру Михайленко підозрюють у прикриванні брата від реального тюремного строку

Реклама
17:55

Партія "Слуга народу" обрала нового голову - що про нього відомо

17:50

Більше 90 років називалося на честь комдива-бандита СРСР - що це за місто УкраїниВідео

17:34

В Києві знайшли унікальний символ часів Київської Русі - чому він перевернутийВідео

17:28

Укренерго більше не вказує кількість черг відключень світла: експерт назвав причину

17:27

Нічний тариф з 1 січня: чи зміниться ціна електроенергії для українців

17:12

Ребус для людей з орлиним зором: знайдіть полуницю серед кавунів за 15 секунд

16:50

"Мені дуже боляче": Марта Адамчук відверто заговорила про трагедію

16:48

Наближений до Трампа пастор Бернс висловився про корупцію в Україні та жінку-президента

16:34

У Росії знову заявили про окупацію Куп'янська - в РНБО пояснили, що відбувається

16:33

Долар різко злетів, а євро відійшов від рекорду: курс валют на 18 грудня

16:24

Коли авто з "мигалками" можна не пропускати: водіям назвали три випадкиВідео

Реклама
16:22

Два українські фільми увійшли до короткого списку "Оскара": що це за кінострічкиВідео

16:15

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

16:12

РФ закінчує підготовку до нового масованого удару по Україні - куди та чим битиме

16:01

"Буде сауна": відома акторка розкрила, як проходив кастинг у "ВІА Гру"

15:40

Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвавВідео

15:29

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

15:27

Народжені для зв'язку з вищими світами: чотири дати народження з містичною аурою

15:00

Це економічний самопідрив: політолог про ризики прийняття законопроєкту №14110Д

15:00

Масовані атаки на Київ: боєць ППО розкрив ключову проблему оборони столиці

14:49

Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФВідео

14:32

Більше шкоди, ніж користі: які частини курки краще не їсти

14:25

Українців закликали терміново купити новий віник: народне повір'я на 18 грудня

14:24

На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня - яка причина

14:17

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

13:59

Україну замете снігом і вдарять морози до -11: відома дата сильного похолодання

13:57

Путін заговорив про "історичних територій" РФ та поставив Україні ультиматум

13:46

Український переклад знають одиниці: чим можна замінити фразу "потерял дар речи"Відео

13:46

Святвечір 2025 в Україні: дата, традиції та що обов'язково потрібно знати

13:40

"Це віддаляє можливість миру": Санніков попередив про небезпеку поступок Лукашенку

13:35

Наруга над прапором: блогерка Верба потрапила у скандал

Реклама
13:30

"Про це надовго забули": Іво Бобул заговорив після смерті Степана Гіги

13:14

Євро перескочив нову позначку: на готівковому ринку України нестримно зростає курс

13:07

РФ наростила угруповання до 710 тисяч осіб для наступу - Сирський

13:00

Вийшла друком книжка "Вартові Різдва" за мотивами однойменного фільму

12:34

Гороскоп на завтра 18 грудня: Левам - зрив планів, Дівам - велика удача

12:32

Без злиднів, але й без совісті: де та як зараз живе Микола Азаров

12:29

День зимового сонцестояння 2025 року: традиції та прикмети найкоротшого дня

12:22

США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції - Bloomberg

12:12

Леся Нікітюк розсекретила ніжне прізвисько сина - деталі

12:05

Чи будуть аварійні відключення через погоду: відповідь енергетиків

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти