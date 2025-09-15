'Це не те, що може зупинити війну': економіст сказав, на що Україні варто звернути увагу

Україні не варто перебільшувати значення певних речей.

Економіст сказав, на що Україні варто звернути увагу/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Основні тези Пендзина:

Удари України по енергетиці РФ результативні та погіршують загальний стан економіки Росії

Проте такі удари не впливають на війну і не здатні зупинити Росію

Удари України по російській нафтопереробці, енергетичній інфраструктурі та портах результативні. Згідно з підрахунками Reuters, Україна вивела з ладу 17% нафтопереробки країни-агресорки РФ.

Проте такі удари не здатні зупинити війну Росії проти України. Про це сказав економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю Главреду.

"Я теж бачив цю цифру, і це все добре, але це не те, що може зупинити війну. Так, наші удари по нафтопереробці РФ справді впливають, зокрема зменшують загальний обсяг нафтопродуктів на внутрішньому російському ринку, що перекривається за рахунок Білорусі", – сказав він.

Водночас економіст наголошує, що це не впливає на війну.

"Та хочу наголосити: все це не впливає на війну. Це слід розуміти, щоб ми не перебільшували значення певних речей. Це важливо, це погіршує загальний стан російської економіки, але це не є критичним для неї", – зазначив Пендзин.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

