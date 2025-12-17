'Найгірша ситуація для України': українців попередили про новий етап у війні

Путін ніколи не погодиться на припинення війни проти України, крім того, всі напівзаходи впливу на Кремль вже використані, вказав експерт.

В який новий етап у війні входить Україна

Україні варто очікувати найгіршої з можливих ситуацій

Путін не піде на припинення війни

Україна входить у надзвичайно складний період, адже спроби президента США напівмірами переконати російського диктатора та воєнного злочинця Путіна припинити війну зайшли в глухий кут. Про це в інтерв'ю Главреду розповів опозиційний політик, лідер громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"На жаль, найближчим часом варто очікувати найгіршої ситуації для України. Якщо відволіктися від існуючих наративів, необхідно визнати: Путін ніколи не припинить війну проти України за свого життя. Трамп, у свою чергу, ніколи не піде на повну підтримку України на шкоду своїм інтересам у Росії", - вказав він.

Санніков підкреслив, що нинішній етап для України є одним із найважчих, адже здається, що всі напівміри вже вичерпані. Спроби переконати Дональда Трампа й через нього вплинути на Володимира Путіна він вважає безперспективними, однак для України цей шлях був вимушеним, оскільки в її ситуації неможливо повністю припиняти комунікацію.

Наразі ж, за його словами, ключовою є мобілізація Європи, і для цього, на його переконання, існують реальні можливості.

Які є сценарії розвитку мирних переговорах - думка експерта

Як писав Главред, незважаючи на заяви спецпредставника США Стівена Віткоффа про нібито суттєвий прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні, на практиці переговорний процес майже не зрушив з мертвої точки. Це пов’язано з тим, що Вашингтон фактично просуває російські умови, які для Києва є принципово неприйнятними, зазначив політолог Петро Олещук.

За його словами, така позиція США пояснюється жорсткою лінією Москви, яка чітко дала зрозуміти, що не погодиться на жодні правки до американського "мирного плану", запропоновані Україною або європейськими партнерами. Росія наполягає на повному виконанні власних вимог, інакше будь-які домовленості зриваються, при цьому немає гарантії, що навіть поступки з її боку приведуть до реального результату.

Він зазначив, за нинішніх умов переговорний процес може розвиватися лише за двома можливими сценаріями.

"Перший - Україна та європейські партнери погоджують якісь більш-менш прийнятні напрацювання. Далі Віткофф із Кушнером їдуть до Москви. Росіяни їм кажуть: "Усе це добре, але ми від своїх вимог не відступимо". Тож Віткофф і Кушнер повертаються ні з чим. І знову починається все по колу. Другий - американці оголошують, що переговори не приносять результату, Трамп усіма розчарований і тому припиняє участь у переговорах", - припустив Олещук.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп у неформальних розмовах виходить із того, що стратегічна мета російського лідера Володимира Путіна в Україні полягає у встановленні контролю над усією територією держави. Про це повідомила керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вейлз.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зі свого боку, зазначив, що після припинення вогню в Україні західні миротворчі сили за наявності відповідних гарантій безпеки з боку США та європейських країн у певних умовах зможуть протидіяти російським військам.

Водночас, за оцінкою військового експерта, колишнього заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Романенка, Росія має ресурси для ведення війни в нинішньому форматі приблизно до кінця 2026 року. Паралельно Кремль уже готується до ймовірного військового протистояння з окремими країнами НАТО у 2028 році.

Про персону: Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

