У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України

Будь-яке припинення вогню буде паузою, Росія не дотримується своїх обіцянок.

https://glavred.net/war/v-tretey-shturmovoy-nazvali-edinstvennuyu-garantiyu-bezopasnosti-dlya-ukrainy-10691345.html Посилання скопійоване

Гарантією безпеки України стануть лише війська США або НАТО в зоні бойових дій - військовий / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Коротко:

Будь-яке припинення вогню у війні з Росією буде паузою

Єдина гарантія безпеки для України - війська США або НАТО

Країна-окупант Росія в будь-яких форматах припинення вогню ніколи не тримає слова. Єдиною гарантією безпеки для України стане розміщення військових США або НАТО на лінії розмежування. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін.

"Це все одно буде пауза"

В ефірі Київ 24 він нагадав, що жодного разу з 2014 року затишшя або паузи не працювали. Міжнародні організації, місії, підписані папери - усе це не працює, коли йдеться про Росію.

відео дня

"Треба усвідомлювати, що б росіяни не обіцяли, які б гарантії нам не давали, це все одно буде пауза. Її Україна має використати у своїх інтересах", - каже Жорін.

Які гарантії безпеки потрібні Україні

На думку підполковника, єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Але західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", вважає Жорін.

Максим Жорін підкреслив: якщо солдати НАТО з'являться на фронті, росіяни двічі подумають перед тим, як вдаватися до якихось кроків.

Коли і які країни вступили до НАТО / Інфографіка: Главред

Що говорить експерт

Зустріч Зеленського і Путіна під питанням, вважає радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань Вадим Денисенко.

На його думку, зараз Путін виграв час, щоб вести перемовини без припинення вогню.

"Стратегія Путіна буде, схоже, та сама, що й раніше - лестити Трампу, тягнути час. На Алясці він виграв найголовніше: можливість вести перемовини без припинення вогню. Але грати в цю гру нескінченно неможливо, але й грати в неї ще певний період часу він зможе без жодних проблем. Це головний негативний наслідок Аляски, який було "підтверджено" зустріччю у Вашингтоні", - наголосив Денисенко.

Гарантії безпеки - головні новини:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським висловив готовність надати Україні гарантії безпеки. Він не виключив розміщення на території української держави американських військ.

Крім того, Трамп виступив проти вступу України до НАТО. Проте за словами глави Білого дому, гарантії безпеки будуть "дуже хорошими", і вони влаштують усі сторони.

Утім, пізніше Трамп заявив, що Штати не відправлять війська в Україну. Але військові сили можуть розмістити європейці, а американці нададуть їм повітряну підтримку.

Інші новини:

Про персону: Максим Жорін Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред