Укренерго більше не вказує кількість черг відключень світла: експерт назвав причину

Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах.

https://glavred.net/energy/ukrenergo-bolshe-ne-ukazyvaet-kolichestvo-ocheredey-otklyucheniy-sveta-ekspert-nazval-prichinu-10724990.html Посилання скопійоване

Чому Укренерго більше не вказує кількість черг відключень світла / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Укренерго припинило публікувати дані про обмеження та черги відключень

Детальні дані про відключення надають регіональні оператори, зокрема ДТЕК, у своїх областях

У грудні Укренерго перестало публікувати обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.

Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах. Про це повідомляє президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар в ефірі Громадського радіо.

відео дня

За його словами, ситуація в енергосистемі України є комплексною та значною мірою залежить від регіональних операторів розподільчих мереж.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли регіональне становище дуже різне - в залежності від того, де ви перебуваєте. Є проблеми на Одещині, на Полтавщині, зовсім інша ситуація - у західних регіонах. Київ також залишається енергодефіцитним", - зазначив Гончар.

Він наголосив, що саме регіональні компанії, зокрема ДТЕК, надають детальнішу інформацію про відключення у конкретних областях. "Укренерго" ж разом із місцевими операторами намагається оптимізувати роботу енергосистеми в умовах постійних атак та ризику нових ударів.

Світло вимикатимуть по-новому - що відомо

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні оновили перелік об’єктів критичної інфраструктури, що дасть змогу вивільнити додаткові потужності та зменшити тривалість і масштаби відключень світла по країні.

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, що зі списків об'єктів критичної інфраструктури виключили дві групи: споживачів із потужністю до 100 кВт, а також об’єкти, до яких під’єднані інші користувачі, що мають підпадати під загальні обмеження задля справедливого розподілу електроенергії.

Відключення світла в Україні

Як писав Главред, погіршення погодних умов і зниження температури в Україні наразі не є критичним фактором для запровадження аварійних відключень світла. Про це заявив виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко. Водночас головною загрозою залишаються російські обстріли, адже саме вони змушують проводити аварійні відключення для відновлення роботи системи, які неможливо спрогнозувати наперед.

Крім того, асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв вважає, що українська енергосистема опиниться на межі можливостей, якщо країну накриє тижневий мороз нижче -10°C. Він наголосив, що в таких умовах споживання стрибне настільки, що ані імпорт, ані внутрішня генерація не зможуть повністю покрити потреби населення.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Черги відключення світла / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред