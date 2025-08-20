Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

Білорусь готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна.

У Білорусі виступили з несподіваною ініціативою щодо зустрічі Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Коротко:

Білорусь заявила про готовність організувати зустріч Зеленського і Путіна

Питання можливих переговорів не обговорювалося в розмові Трампа і Лукашенка

Білорусь готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, якщо це потрібно для забезпечення миру. Про це заявила прессекретарка Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.

"Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - сказала Ейсмонт.

За її словами, це питання під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і Олександр Лукашенко не обговорювали.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - думка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний заявив, що Путін не вважає Зеленського рівним собі, тому їхня зустріч малоймовірна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а віч-на-віч - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Зустріч Зеленського і Путіна - де може пройти саміт

Як повідомляв Главред, президент США Трамп планує організувати зустріч між Путіним і Зеленським до кінця серпня. Він уже почав підготовку до переговорів і повідомив про це в соцмережі Truth. Після двосторонньої зустрічі планується тристоронній саміт за участю Зеленського, Путіна і Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саміт потенційно може відбутися впродовж двох тижнів.

Серед можливих локацій зустрічі Зеленського і Путіна називають Женеву, Рим або місто в Угорщині.

За даними ЗМІ, Путін запропонував Зеленському зустрітися в Москві. Глава України відповів відмовою.

Дональд Трамп теж відмовився від проведення тристоронньої зустрічі в столиці РФ.

За даними Reuters, зустріч Зеленського з Путіним можуть провести в Угорщині або Швейцарії (Женева) як нейтральній країні.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним мають відбутися в Європі, а саме - в Женеві.

Прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність організувати зустріч Зеленського і Путіна у Відні. Він також зазначив, що уряд Австрії зв'яжеться з Міжнародним кримінальним судом (МКС), адже "питання участі в можливих мирних переговорах осіб, проти яких видано ордер МКС, має бути попередньо узгоджене з судом".

Швейцарія висловила готовність прийняти зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Йому пообіцяли імунітет від кримінального переслідування.

