Де може відбутися зустріч Зеленського та Путіна: ЗМІ назвали країну

Маріна Фурман
19 серпня 2025, 12:08
Поки офіційної реакції Росії на можливість проведення переговорів між Путіним і Зеленським не було.
Путин, Зеленский
Трамп працює над організацією зустрічі Зеленського з Путіним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Основне:

  • Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині
  • Макрон не виключає можливості проведення переговорів двох лідерів у Женеві

Зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним можуть організувати на території Угорщини. Про це пише Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації США.

У матеріалі нагадали, що Трамп почав працювати над організацією зустрічі між Путіним і Зеленським, після якої нібито має відбутися вже тристороння зустріч трьох президентів.

Як повідомило джерело в європейській делегації, на яке посилається Reuters, Трамп розповів європейським лідерам, що саме таку послідовність запропонував Путін. Водночас офіційної реакції Росії на можливість проведення переговорів між Путіним і Зеленським поки не було.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу LCI заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у Женеві, передає Euractiv.

"Це буде нейтральна країна - і ми самі цього хочемо. Можливо, це буде Швейцарія. Я особисто виступаю за Женеву чи іншу країну... Ми зробимо все, щоб ця двостороння зустріч відбулась. А тоді мета в тому, щоб до початку вересня міг відбутися багатосторонній саміт", - сказав Макрон.

Він додав, що якщо відбудеться зустріч Путіна із Зеленським, а згодом і з Трампом, то з цього можна буде зробити висновок, що російський диктатор дійсно хоче миру.

Чи готовий Путін до зустрічі із Трампом та Зеленським

В інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов пригадав те, що Путін неодноразово говорив, що не хоче зустрічатися із Зеленським, вважаючи його нелегітимним президентом. Однак, після саміту на Алясці дещо змінилося.

"Після зустрічі на Алясці видно, що Путін може симулювати процес навіть утрьох. Йому буде неприємно зустрічатися із Зеленським, але ситуація змінилася. Раніше Путін побоювався, що глобальний альянс підтримки України зможе тиснути на нього або дати Зеленському можливість впливати на переговори", - сказав Морозов.

Він додав, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний.

"Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам на сам - тим більше", - підкреслив філософ.

Зустріч Зеленського з Путіним - новини за темою

Раніше Главред писав, що Дональд Трамп після зустрічі у Вашингтоні заявив, що вже почав готувати прямі переговори Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. Канцлер Німеччини сумнівається, що у Путіна вистачить сміливості прийти на двосторонній саміт.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським президентом Володимиром Путіним.

Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Володимир Зеленський Володимир Путін зустріч Зеленського з Путіним
