Трамп зробив гучну заяву про кінець війни в Україні перед переговорами з Зеленським

Юрій Берендій
18 серпня 2025, 18:25
Трамп перед зустріччю з Володимиром Зеленським заявив, що знає, як завершити війну Росії проти України, та різко розкритикував американські ЗМІ.
Трамп зробив гучну заяву про кінець війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп розкритикував ЗМІ через їх критику дій президента США для закінчення війни РФ проти України
  • Він нагадав, що врегулював 6 воєн за 6 місяців
  • Президент США зазначив, що знає як закінчити війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп перед переговорами з Володимиром Зеленським у Білому заявив, що знає, як закінчити війну Росії проти України та розкритикував американські ЗМІ. Відповідні дописи глава Білого дому опублікував в соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що навіть якби Росія капітулювала, відмовилася від Москви, Санкт-Петербурга та навколишніх територій на користь України і США, медіа, які він називає фейковими, разом із демократами все одно подали б це як його провал і один із найгірших днів в історії країни. Саме так, на його думку, діють опоненти, яких він вважає радикальними та приреченими на поразку.

"Я врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з яких могла призвести до ядерної катастрофи, а тим не менш я мушу читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають ні найменшого уявлення, як вони розповідають мені про все, що я роблю неправильно у справі Росії/України, яка є війною сонного Джо Байдена, а не моєю. Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати переслідувати. Це ніколи б не сталося, якби я був президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити", - написав Трампа.

Він також наголосив, що ці люди, на його переконання, позбавлені здорового глузду й інтелекту та лише ускладнюють врегулювання війни між Росією та Україною. Попри це Трамп упевнений, що зможе досягти результату, адже завжди виконує свої обіцянки.

Переговори Трампа і Зеленського - чого чекати (думка експерта)

Як раніше писав Главред, ймовірно, Білий дім прагне, аби переговори Трампа із Зеленським відбулися у форматі тет-а-тет, без участі європейських лідерів. Це виглядає показово, адже Трамп, по суті, не сприймає європейців як самостійних гравців, а також різко змінив позицію, почавши відстоювати вимоги Кремля. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, Путін не планує завершувати війну з Україною. Його стратегія полягає в тому, щоб висунути пропозиції, які Зеленський неминуче відкине, після чого перекласти відповідальність за відсутність миру на Київ, зображуючи президента України частиною проблеми.

"У контексті переговорів Віткоффа і Дмитрієва можна говорити про те, що йдеться про проєкти США і РФ на приблизно п'ять трильйонів доларів. От Кремль і намагається розділити мух і котлети. А війну Путін має намір продовжувати і до 2030 року вже все розпланував", - вказує він.

У підсумку зустріч Зеленського з Трампом, на думку експерта, не матиме позитивних наслідків для України.

Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський вирушить до США з метою переконати Дональда Трампа у важливості продовження постачання озброєння, незалежно від перебігу переговорів щодо завершення війни з Росією. Таку думку висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

Тим часом європейські дипломати отримали від американських колег сигнал про готовність до можливої тристоронньої зустрічі за участю Трампа, Зеленського та Путіна, яка може відбутися вже наприкінці тижня. Як повідомляє Sky News, поки що узгодити місце проведення цього заходу європейським представникам не вдалося.

Напередодні переговорів із Зеленським у Вашингтоні, запланованих на 18 серпня, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо війни в Україні.

Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

війна в Україні мирне врегулювання Андрій Золотарьов мирні переговори Зеленський і союзники у Вашингтоні
План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:21Війна
Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:17Світ
"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути Україну

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути Україну

19:10Погляди
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

Кажани залітають прямо у квартири українців: про що попереджають зоозахисники

11:53

Вік - не проблема: психолог розповів, як знайти друзів у дорослому житті

11:37

Ставки високі: на який компроміс готовий піти Зеленський на зустрічі з Трампом - FT

