Гарантії безпеки Україні: чого навіть не варто очікувати від партнерів

Велика Британія і Франція пропонують забезпечити безпеку на землі, морі та в повітрі.

Зеленський розповів про гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Що відомо:

Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки

Україна не отримає ядерний щит від партнерів

Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки. Йдеться про заходи, які забезпечуватимуть безпеку на землі, на морі та в небі. Подробиці розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише РБК-Україна.

Він стверджує, що від Великої Британії та Франції поки що не надходили пропозиції про розгортання ядерного щита над Україною.

"Окремий трек - ППО, а також - посилення нашої армії, а також додаткове фінансування для особового складу, для нас дуже важлива укомплектованість наших бригад. І ми говоримо про деякі ліцензії, які нам потрібні для копродукції", - сказав Зеленський.

Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред

Коли може бути досягнута мирна угода: думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть призвести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, ключова проблема - неналежний склад делегацій і формат зустрічей.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише 2026 року. Для цього, на його думку, мають збігтися кілька чинників: поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії і тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", - уточнив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі введення режиму припинення вогню чисельність миротворчих сил в Україні може становити від 15 до 20 тисяч військовослужбовців, зазначає "Радіо Свобода".

Європейські лідери разом із представниками США намагаються фіналізувати домовленості щодо гарантій безпеки, які передбачають, зокрема, можливу присутність американських військових в Україні для забезпечення стабільності будь-якої мирної угоди. За інформацією Bloomberg, джерела зазначають, що переговори в Парижі у вівторок, 6 січня, будуть зосереджені на поєднанні ініціатив, нещодавно запропонованих Вашингтоном, із планами так званої коаліції охочих.

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф переконаний, що якщо президент США Дональд Трамп публічно заявить про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці зобов'язання матимуть реальне втілення.

Що таке "Коаліція охочих" Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела. Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing). Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню. У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників. Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші. Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

