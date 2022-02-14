Питання зброї для України - в роботі: Шольц розповів про допомогу Києву і пояснив ситуацію

Олаф Шольц / Reuters

У Німеччині працюють над питанням постачань озброєнь Україні. Берлін повідомить Києву, коли з'являться перші результати. При цьому німецька держава залишається найсерйознішим фінансовим донором для Києва. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ви знаєте про ставлення Німеччини в питанні постачань зброї. Ви знаєте, що ми і так найбільший фінансовий донор для України. Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться - ми аам повідомимо", - сказав Шольц за підсумками перемовин із Зеленським.

Перемовини Зеленського та Шольца у Києві

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 14 лютого, провів переговори в Києві з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Діалог відбувся на тлі повідомлень про загрозі військового вторгнення Росії на територію України.

Сторони обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі, ситуацію з газопроводом Північний потік-2, надання фінансової допомоги Києву від Берліна, гарантії безпеки для України та інші теми. Переговори тривали майже 2 години.

За словами Шольца, Зеленський пообіцяв надати документи щодо імплементації "особливого статусу" Донбасу виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Зеленський закликав олігархів і депутатів повернутися на територію України протягом 24 годин. Інакше держава прийме відповідні "серйозні висновки".

Шольц розповів про те, що в Німеччині вивчають питання надання зброї Україні, однак про будь-які рішення в Берліні говорити поки не готові.

Питання поставок зброї з Німеччини в Україну

Видання Дзеркало тижня в грудні минулого року випустило статтю, в якій джерела заявили про блокаду з боку ФРН продажі протидронових гвинтівок Україні, які були куплені Києвом через структури Північноатлантичного альянс. Питання намагалися врегулювати в ході останнього візиту Ангели Меркель до Києва. Втім, компромісу досягти не вдалося.

Пізніше глава Міноборони Олексій Резніков сказав, що Німеччина в листопаді 2021 році заблокувало покупки Києвом антидронових рушниць і антиснайперських систем через агентство Альянсу. Антидронову зброю все-таки вдалося купити, оскільки її визнали нелетальною. Міністр обурився такою ситуацією, особливо враховуючи співпрацю Берліна з Москвою по газопроводу СП-2.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 18 січня заявив, що Берлін не постачатиме зброю Києву. Німці працюватимуть над стримуванням РФ від агресії дипломатичним шляхом.

Віце-глава фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер Ламбсдорф раніше розповів, що Берлін підтримує Київ нелетальними компонентами і надає Україні економічне сприяння. За його словами, якщо відбудеться військове вторгнення РФ на територію Української держави, будуть розглянуті всі варіанти допомоги Києву. Поки Німеччина не збирається постачати Україні зброю.