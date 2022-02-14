Транзит газу до Європи і Північний потік-2: Зеленський вимагає від Німеччини гарантії безпеки

Володимир Зеленський / Скріншот Facebook-трансляція офісу президента

Україна та Німеччина детально обговорили ризики, пов'язані із запуском російського газопроводу Північний потік-2. Сторони по-різному ставляться до ризиків, пов'язаних з проектом. Київ вважає трубопровід Газпрому геополітичним інструментом і бачить в ньому небезпеку. Українська держава зацікавлена в отриманні гарантій безпеки, а Німеччина також повинна стати гарантом продовження транзиту газу до Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У ході спільного з канцлером ФРН Шольцем брифінг, який відбувся в понеділок, 14 лютого, він сказав про те, що українська і німецька сторона по-різному оцінюють ризики, пов'язані з трубопроводом Північний потік-2. Україна вимагає гарантій безпеки.

"Тут у нас є деякі розбіжності. Північний потік - 2 ми розглядаємо як геополітичну зброю РФ. Ми чітко розуміємо загрозу регіону і вимагаємо гарантій", - сказав Зеленський.

Також він додав, що для Києва важливо, щоб Берлін став гарантом продовження транзиту газу через Україну в Європу.

"Я запропонував почати конкретний стратегічний діалог в енергетичній сфері, в рамках яких будуть вироблені енергетичні гарантії і дієва підтримка нашої країни. Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України", - підкреслив президент.

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Транзит газу через Україну до Європи

Контракт Газпрому і Нафтогазу з транспортування газу з Росії через територію України в країни Європи завершується в 2024 році. Москва відмовляється від переговорів з Києвом щодо пролонгації угоди. Керівник НАК Нафтогаз Юрій Вітренко говорив, що після введення в експлуатацію Північного потоку-2 Газпром не залежатиме від українського транзиту. Ситуація може призвести до стрибків цін на газ в Європі і проблем з його поставками.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що для РФ прокачування газу через Україну тепер "Вторинна" тема. Росія готова постачати газ шляхом української ГТС і після 2024 року, однак для цього повинен з'явитися додатковий попит на паливо в Європі.

Ситуація з транзитом газу через Україну відбилася на газовій кризі в Європі. З серпня 2021 року країни ЄС зіткнулися з дефіцитом палива, що знайшло відображення на цінах, які встановлювали рекорд за рекордом. У грудні минулого року вартість тисячі кубометрів газу і зовсім досягла показника вище 2000 доларів.

Європа відчуває нестачу газу, проте Газпрому не поспішає збільшити прокачування палива в потрібному для ЄС обсязі. Росія не зацікавлена в транспортуванні палива шляхом ГТС України, так як очікує запуску свого газопроводу Північний потік-2, за яким газ піде в обхід української території.

Однак запуск Північного потоку-2 відкладати. У листопаді минулого року німецький регулятор призупинив процедуру сертифікації компанії-оператора трубопроводу. Проект не відповідає європейським енергетичним правилам.

При цьому Берлін вимагає, щоб частина трубопроводу СП-2 була передана у володіння компанії, яка повинна бути зареєстрована на території Німеччини. До тих пір, поки Газпром офіційно не оформить всі документи з передачі німецької ділянки трубопроводу у власність юридичної особи, сертифікація не буде продовжена.