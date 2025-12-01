Вдалось досягти значного прогресу: Умєров розповів про результати переговорів у США

Водночас Умєров зазначив, що деякі питання потребують подальшого доопрацювання.

Умєров розповів про результати переговорів у США / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Рустем Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про результати роботи української делегації у США.

Умєров зазначив, що вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують подальшого доопрацювання.

"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання. Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід", - йдеться у повідомленні.

Умєров додав, що українська та американська сторони домовилися підтримувати "постійний і тісний" контакт надалі.

Він зазначив, що українська делегація готує повну доповідь і найближчим часом представимо її президенту Володимиру Зеленському особисто під час зустрічі в Європі, куди вона вже вирушає.

В чому небезпека мирного плану США - думка експерта

Як раніше повідомляв Главред, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" і військовий аналітик Євген Дикий вважає, що так звані 28 пунктів Трампа не мають стосунку до реальної мирної ініціативи. На його переконання, документ фактично повторює вимоги про капітуляцію, які Росія висувала Україні раніше, а тепер - за участі свого найвпливовішого партнера Дональда Трампа.

Експерт підкреслює, що Трамп своїми діями фактично переходить на позицію Кремля, що означає виступ проти інтересів України.

За словами Дикого, у пропонованих пунктах Росія повністю знімає із себе відповідальність за агресію, отримує повернення до статусу "нормальної" держави і звільнення від усіх санкцій. При цьому Москва зберігає контроль над окупованими українськими територіями й навіть претендує на додаткові.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, у Флориді відбувся черговий раунд переговорів між представниками України та США. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров зробили короткі коментарі, наголосивши на результативності перемовин та важливості подальшої стратегічної взаємодії.

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що після завершення війни з Росією Україна залишиться суверенною, незалежною та матиме можливість розвиватися як успішна держава. Відповідну заяву він зробив перед початком зустрічі з українською делегацією у Флориді,

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав "хорошим початком" зустріч американсько-української делегацій на переговорах у Флориді в неділю.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

