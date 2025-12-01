РФ почала атакувати Україну 'Шахедами' з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпеку

Експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що ЗСУ вже збили Shahed із прикріпленою Р-60.

РФ озброїла дрони ракетами Р-60 / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Головне:

РФ встановила на дрон ракету Р-60

ЗСУ вже збили один такий дрон

Такі "Шахеди" можуть виконувати роль "дронів-винищувачів"

Росія встановила на ударний дрон "Шахед" радянську ракету класу "повітря-повітря" Р-60. Такі БПЛА призначені для знищення української авіації. Про це пише Defense Express.

Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що ЗСУ вже збили "Шахед" із прикріпленою Р-60. За його словами, ця комбінація створена спеціально для ураження українських гелікоптерів та легких літаків, які перехоплюють російські далекобійні дрони.

Що таке ракета Р-60 і чому її обрали

Як зазначили у виданні, Р-60 є радянською легкою ракетою ближнього повітряного бою. Її створили в 1960-х роках. Вона здатна уражати цілі на дистанції до 7 км у базовій версії та до 8 км у модернізованій Р-60М, але на низьких висотах її реальні можливості становлять лише близько 1,5 км.

Ракета важить приблизно 44 кг, з яких 3-3,5 кг припадає на бойову частину. Системою наведення є інфрачервона головка самонаведення типу "Комар", що має вузьке поле зору: 24° у базовому варіанті та 34° у версії Р-60М.

Як виглядає установка ракети на "Герань-2"

Для встановлення Р-60 на "Герань-2" використовується стандартний авіаційний пілон, а сама ракета підключається до електромережі дрона та системи пуску. Завдяки особливостям наведення оператору доводиться дуже точно скеровувати дрон на повітряну ціль і вести його так, щоб вона залишалась у зоні захоплення інфрачервоної головки до моменту пуску.

Такий спосіб застосування потребує постійного потужного каналу зв’язку, тому існує припущення, що на модернізованих "Герань-2" встановлені mesh-модеми, які фактично перетворюють їх на великі FPV-дрони.

Дивіться відео збиття "шахеда" з ракетою:

Збиття російського БПЛА / Фото: скріншот

Чим небезпечні дрони з Р-60

За даними Defense Express, рішення з ракетою створює відчутну загрозу насамперед для вертольотів та легких літаків, що застосовуються для перехоплення "Шахедів". Для оператора ж такий дрон вимагає фактичного ведення повітряного бою.

З огляду на це стає зрозуміло, що росіяни намагаються створити своєрідні "винищувачі-супроводу" для далекобійних дронів, здатні прикривати основну хвилю "Шахедів" і одночасно атакувати українську авіацію.

Шахед / Інфографіка: Главред

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше у коментарі Главреду фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія модернізувала ударні дрони типу "Шахед". За його словами, окупанти перенесли антени CRPA з крил у центральну частину корпусу.

"Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні. Поки що тільки закриваємо важливі для країни об’єкти", - пояснив експерт.

Бескрестнов також додав, що адаптація корпусу дронів під китайські антени свідчить про довготривалу та стабільну співпрацю Росії з Китаєм.

Нагадаємо, 1 грудня на російському ударному дроні "Шахед" вперше виявили ракету класу "повітря-повітря" Р-60, призначену для ураження вертольотів і літаків. Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis збили дрон із цією ракетою.

Також у ніч на 30 листопада Вишгород зазнав атаки трьох російських дронів-камікадзе, які скинули касетні боєприпаси, а потім вдарили по житлових будинках. Бескрестнов наголосив, що дрони були навмисно запрограмовані для атаки по мирному місту.

Як повідомляв Главред, російські війська захопили всі основні типи українських БПЛА, після того як підрозділ "Рубікон" розгорнув мережу РЛС і почав збивати розвідувальні дрони ЗСУ. За словами експерта Бескрестнова, російські "ТГ-експерти" не володіють реальною інформацією, бо профвійськові РФ нічим із ними не діляться.

