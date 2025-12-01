"Багато не потрібно": відомий співак розповів про свої доходи під час війни

Вадим Олійник розсекретив суму, яку заробляє на місяць і зізнався, куди найбільше витрачає свої гроші.

Вадим Олійник розповів про свої доходи під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleynikvadim

Ви дізнаєтеся:

Які джерела доходу Вадима Олійника

Який місячний дохід співака

Популярний український співак Вадим Олійник розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну про свої заробітки під час війни.

Артист зазначив, що не лише музика приносить йому дохід. За словами Олійника, він має кілька джерел доходу.

"Взагалі музика - це зараз те, що в мене забирає заробіток. З YouTube найбільше заробляю, з рекламних інтеграцій, напевно, актор дубляжу та озвучки - це, напевно, на третьому місці", - розповів Вадим.

Співак також розсекретив суму, яку заробляє на місяць і зізнався, куди найбільше витрачає свої гроші.

"Не можу сказати, що кожен місяць стандартний, але плюс-мінус десь до 150 000 гривень. Але ми починаємо рахувати: мінус квартира, мінус бензин, авто, мінус ще-ще-ще якісь моменти. І потім ти знімаєш кліп, записуєш трек, мінусуєш-мінусуєш... Тобто мені для того, щоб просто жити, багато взагалі не потрібно. Думаю, що десь 40 000 гривень", - зазначив Вадим.

Про персону: Вадим Олійник Вадим Олійник - український співак, продюсер і телеведучий, який народився 19 березня 1988 року в селі Нелипівці Чернівецької області. У 14 років втратив батька, а його мати поїхала на заробітки в Італію. Олійник здобув популярність, беручи участь у "Фабриці зірок" у 2008 році, після чого став учасником дуету "ДіО. фільми" разом із Володимиром Дантесом. У 2017 році випустив дебютний альбом "Зажигать молодым". 21 листопада 2025 року випустив трек "А что если?". У цьому кліпі змінив ім'я на VADYM OLIINYK, у кліпі знялася "Міс Україна-2023" Софія Шамія.

