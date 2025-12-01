"Зараз мені цікава тільки одна людина": Усик назвав пріоритетного суперника

Український боксер назвав бажаного суперники і поділився ексклюзивною інформацією.

Олександр Усик, який став першим у світі трьохразовим абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа, не збирається завершувати кар’єру. Як повідомляє Boxing King Media, українець анонсував свій наступний бій у 2026 році.

"Ні, я продовжую битися. Наступного року я хочу провести поєдинок з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий і сильний боксер. Він один із найкращих супертяжів останніх десяти років", – заявив Усик. відео дня

На запитання журналіста, чи обговорював він цю ідею з Вайлдером, Усик відповів: "Я говорю це зараз, це ексклюзив. Я спілкувався зі своєю командою і сказав, що це мій перший варіант і перше ім’я. Чи є ще варіанти? Поки що ні. Зараз мені цікава тільки одна людина – це Деонтей".

Раніше видання The Ring повідомляло, що обидва боксери вже натякали на можливий поєдинок. Сам Вайлдер зазначав: "Якщо Усик буде ще в формі, коли настане час, це буде очевидний вибір. Я думаю, це буде неймовірно. Я буду битися з ним, якщо він буде готовий. Але цей рік для нас обох уже не актуальний. Він раніше говорив, що хоче битися зі мною".

Як раніше повідомляв Главред, 1 грудня на 80-му році життя після тривалої хвороби помер легендарний динамівець Володимир Мунтян. У складі футбольного клубу "Динамо" він сім разів здобував чемпіонський титул СРСР, двічі вигравав Кубок країни, а в 1975 році разом із командою став володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА. Про його смерть повідомили на офіційному сайті київського клубу.

Також у четвер, 27 листопада, київське Динамо зазнало поразки від кіпрської Омонії в Лізі конференцій. Після цього клуб оголосив про припинення співпраці з Олександром Шовковським. Виконувачем обов’язків головного тренера став Ігор Костюк. Напередодні він провів перше тренування з командою та представив свій тренерський штаб.

Нагадаємо, що у четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.

