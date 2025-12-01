"Спасибі тобі. Побачимося": на війні загинув екс-режисер "Орла і Решки"

На загибель Василя Хомка відреагував колишній ведучий шоу "Орел і Решка" Андрій Бедняков.

Василь Хомко загинув 2 жовтня 2025 року / колаж: Главред, фото: instagram.com/spivakgalyna

Коротко:

Василь Хомко загинув ще 2 жовтня 2025 року

Прощання з Василем відбудеться в п'ятницю, 5 грудня

На війні з російськими окупантами загинув колишній режисер розважального тревел-шоу "Орел і Решка" Василь "Бейрут" Хомко. Про це на своїй сторінці в Instagram написала дружина воїна Галина Співак.

Згідно з повідомленням, Хомко загинув ще 2 жовтня 2025 року.

"Ти гідно пройшов свій шлях до останньої миті та загинув у бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас, тож спочивай з миром, а ми потурбуємося про твою пам'ять", - написала вдова.

Прощання з Василем відбудеться в п'ятницю, 5 грудня. Служба в Михайлівському соборі розпочнеться о 12:00, а збір на Михайлівський площі - об 11:30. Охочих приєднатися до церемонії урочистого поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі просять особисто написати вдові Галині.

"Хтось із вас навчався з ним в університеті, хтось працював у рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і захищав Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим - сьогодні всі ми в безмежному смутку схиляємо голови перед твоєю жертвою заради нашого майбутнього і віддаємо данину пошани тобі, Воїне", - ідеться в повідомленні.

На загибель Василя відреагував колишній ведучий шоу "Орел і Решка" Андрій Бедняков.

"Спочивай з миром, пане режисер! Мої найкращі епізоди були з тобою. Дякую тобі. Побачимося. І ще знімемо щось круте. Дивись поки локацію", - написав він в Instagram.

