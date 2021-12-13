Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї Україні

Олексій Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї НАТО в Україну / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков, який раніше закликав українців бути готовими захищати свою країну, заявив, що Німеччина блокує поставки зброї в Україну через НАТО попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

За словами Рєзнікова, Берлін минулого місяця наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць і антиснайперських систем через натовське агентство із закупівель. Однак згодом Німеччина пом'якшила позицію щодо першого пункту, визнавши цю зброю нелетальною, передає Financial Times.

"Вони все ще будують газопровід Північний потік-2 і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо", - сказав Резніков.

Міністр оборони додав, що Україна прагнутиме купувати зброю за допомогою двосторонніх угод із союзниками - США, Великою Британією, Литвою і Францією.

Резніков також сказав, що він "оптимістично налаштований" на отримання ракет та іншого оборонного озброєння від США та інших західних партнерів після переговорів з колегами.

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Financial Times уточнює, що позиція нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем поки невідома. Мінекономіки Німеччини, що відповідає за затвердження експорту зброї або накладення вето, відмовилося від коментарів, як і канцелярія Німеччини.

Резніков, зі свого боку, додав, що побоювання західних союзників протистояти Путіну з позиції сили, на його думку, помилкові.

"Не провокувати Росію - ця стратегія не працює і не буде працювати", – заявив він, зазначивши, що Москва вторглася до Грузії після того, як Берлін і Париж заблокували шлях країни до вступу в НАТО в 2008 році.

Як повідомляв Главред, "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела писало, що передача Україні куплених нею через цю структуру НАТО і оплачених протидронових гвинтівок заблокована німецьким представником у наглядовій раді Агентства з підтримки та постачання (NSPA).Українська сторона вже порушувала це питання під час останнього візиту Ангели Меркель до Києва, але проблема не була розв‘язана.

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