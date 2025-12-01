Сніг, дощі та туман: у яких регіонах буде мряка та мороз

Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 2 грудня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

Де буде дощ, сніг та туман

Погода в Україні 2 грудня буде місцями дощовою та туманною. Місцями буде навіть сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Майже у всіх областях у першій половині дня буде туман з видимістю 200-500 м.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 2 грудня буде похмура та волога погода. У більшості областей будуть невеликі дощі, мряка та туман. Температура повітря підвищиться до 3-7 градусів тепла. На півдні буде найтепліше - 7-12 градусів тепла.

Вже наприкінці тижня, очікується похолодання. Температура повітря опуститься на 2-4 градуси.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 2 грудня

В Україні 2 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі. У Карпатах буде мокрий сніг. У всіх областях, крім східних буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах місцями 1-3° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 2 грудня в Україні буде місцями прохолодною. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+10 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +2...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: meteoprog

Погода 2 грудня у Києві

У Києві 2 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ та туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталка Діденко раніше говорила, що в Україні у неділю, 30 листопада, температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що упродовж вихідних погода буде стійкою та спокійною в більшості областей з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром.

Він також повідомляв, що на наступному тижні під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

