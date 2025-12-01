Рус
Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Юрій Берендій
1 грудня 2025, 19:39
Переговори української та американської делегацій у Маямі тривали щодо окремих питань понад 6,5 годин, найважчим є питання територій, вказав президент.
Що отримає Росія після війни - Зеленський розкрив деталі переговорів з США / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які умови Європи щодо мирної угоди та що відомо про гарантії безпеки
  • Що має отримати Росія за підсумками війни
  • Про що вдалось домовитись Україні та США

2 грудня 2025 року, на тлі посиленої дипломатичної активності, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де провів серйозні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

У центрі уваги — можливості забезпечення довготривалих гарантій безпеки для України, обговорення умов справедливого та стабільного миру, а також координація спільних кроків з партнерами Європи у відповідь на триваючу агресію Росії.

Главред зібрав основні заяви лідерів на пресконференції за підсумками переговорів, яку транслював Офіс президента.

Які умови Європи щодо мирної угоди та що відомо про гарантії безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що країни, які входять до Коаліції охочих, завершили підготовку безпекових гарантій для України, і найближчим часом їх мають погодити та затвердити разом зі Сполученими Штатами. Він наголосив, що шлях до миру передбачає чіткий розподіл ролей. Росія має припинити агресію, однак наразі немає ознак її готовності це зробити.

"Україна – це єдина, хто може вести дискусії, перемовини про території, бо це її території, які визнані міжнародним правом", - наголосив він.

Макрон підкреслив, що питання гарантій безпеки обов’язково повинні обговорюватися за участю української сторони, адже йдеться про її територію.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

"І також, якщо за столом сидять представники Коаліції охочих. Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи", - сказав він.

Окремо він зауважив, що питання заморожених активів перебуває у компетенції ЄС, тому саме європейські країни відповідальні за його вирішення.

За його словами, необхідно забезпечити чіткий розподіл повноважень відповідно до можливостей кожної сторони, і зараз союзники зосереджуються на майбутніх кроках. Тривають дискусії, спрямовані на те, щоб Росія надала ясну відповідь американському посереднику щодо свого ставлення до мирного процесу.

Макрон підсумував, що всі партнери залишаються єдиними у підтримці України та в дотриманні принципів міжнародного права, безпеки та миру в Європі. Він додав, що разом із президентом Зеленським вони оцінили позицію перемовників у Маямі та узгодили подальші дії союзників на найближчий час.

"Як я вже сказав, в найближчі дні будуть дискусії між американською і російською делегацією. В результаті цієї дискусії буде більш чітко прояснена позиція Росії, щодо того, чи готова вона просуватися на цьому шляху. Що стосується нас, ми будемо підтримувати всі зусилля на користь миру. А поки, ми будемо підтримувати протистояння Україні в цій війні і, відповідно, фінансувати нашу підтримку. Бо йдеться про нашу безпеку", - наголосив президент Франції.

Настали "особливі дні" для України

Президент Володимир Зеленський повідомив Емманюеля Макрона про роботу української делегації та підсумки зустрічей у Флориді. Він зазначив, що вже провів розмови з європейськими партнерами — серед них Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, а також представники Єврокомісії, Євроради та НАТО. Зеленський подякував усім, хто долучився до організації цієї важливої розмови, а також висловив вдячність Дональду Трампу й його команді за співпрацю з українською делегацією. Окремо він підкреслив, що сьогоднішні контакти між українською та французькою командами мали велике значення.

"Зараз особливі дні, коли багато може, дійсно багато може змінитись. Причому щодня. Вчора були перемовини української делегації в Америці, завтра, як ми всі знаємо, представник президента Сполучених Штатів буде в Росії. Ми дуже стараємося закінчити цю війну. І треба закінчити її достойно. І якщо зараз всі працюватимуть не просто активно, а чесно, заради миру, і саме для гарантованої безпеки, то у нас може вийти саме так, як потрібно, для України, для Європи і також, я впевнений, для Америки, для довгострокових інтересів демократичного світу", - наголосив президент України.

/ Фото: скріншот

Які гарантії безпеки має отримати Україна

Зеленський акцентував увагу на тому, що безпека й стабільний економічний розвиток залишаються спільною метою для країн Європи та Сполучених Штатів. Спільний інтерес — життя без війни. Росія повинна припинити війну, яку вона сама розпочала і продовжує вести. Це її відповідальність — завершити власну агресію.

За словами президента, узгоджені дії партнерів допомагають рухатися до цієї мети. Для України першочерговими є захист, гарантії безпеки, збереження незалежності та суверенітету.

"Ми працюємо, щоб ми могли гарантувати, що 3-го вторгнення Росії точно не відбудеться і що не буде будь-якого зриву домовленості про закінчення війни. Росія вже стільки разів порушувала свої обіцянки, порушувала всі договори, і зривати мир Росії дуже легко, тому потрібні надійні гарантії безпеки для України, для всіх нас, українців", - резюмував він.

Що має отримати Росія за підсумками війни

Зеленський підкреслив, що важливо не допустити ситуації, за якої Росія могла б сприйняти будь-які рішення як винагороду за розв’язану нею війну.

"Війна не повинна стати прибутковою справою, щоб інші не хотіли повторити такі кроки. Тому ми займаємо принципові позиції щодо санкцій, і щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції. Агресор повинен платити за агресію", - вказав він.

/ Фото: скріншот

Він зазначив, що чим більш узгодженою буде позиція міжнародної спільноти щодо ключових питань, тим стійкішим і надійнішим стане майбутній мир. І це залежить не лише від України, а й від єдності Європи та чіткої позиції Сполучених Штатів. Йдеться не тільки про те, коли завершиться нинішня війна, а й про те, наскільки довго зберігатиметься безпека після її завершення.

На його думку, принциповий підхід під час підготовки відповідної угоди стане основою тривалого миру після цієї агресії. Усі партнери мають однаково усвідомлювати виклики та ризики, пов’язані з цим процесом.

Про що вдалось домовитись Україні та США

Зеленський зазначив, що переговори між українською та американською сторонами тривають і ще не завершені.

"Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи", - сказав він.

Він підкреслив, що обговорення охоплюють три ключові теми, які водночас є основними напрямами й чутливими точками, де важливо діяти максимально обережно. Президент подякував українським перемовним групам за їхню роботу.

"План (йдеться про мирний план закінчення війни, - ред.) виглядає краще", - зазначив глава держави.

За його словами, щоб уявити масштаб процесу, лише обговорення щодо питань територіального характеру та інших областей. Американські перемовники надали Україні своє бачення й мають намір донести його також до російської сторони. Українська делегація регулярно передає президентові детальний зворотний зв’язок. Завтра вона прибуде до Ірландії та поетапно поінформує його про перебіг переговорів. Зеленський також припустив, що Росія отримує відповідну реакцію США так само, як Україна.

Після цього, за словами президента, стане зрозуміліше, на якому етапі перебуває процес, і він переконаний, що дискусія між сторонами продовжиться.

Переговори української та американської делегацій
Переговори української та американської делегацій / Фото: Рустем Умєров/Telegram

Яка ситуація на фронті

Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Емманюелем Макроном заявив, що жодна з нинішніх наступальних операцій Росії в Україні не була успішною.

"Безумовно, точаться складні бої в самому Покровську, на інших напрямках, наприклад, більше успіху в наших хлопців на Куп’янському напрямку. Росія каже, що захопила Куп'янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста", – сказав він, відповідаючи на ипитання про те, як ситуація на фронті впливає на хід переговорів про мир.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що інформацію про ситуацію на фронті варто черпати виключно з офіційних зведень українського військового командування. Він зазначив, що російських військових багато, однак за останні два місяці вони зазнали наймасштабніших втрат від початку повномасштабної війни.

Президент додав, що питання просування на кілометри не є таємницею. Певний прогрес на окремих ділянках справді є, проте характер бойових дій передбачає постійні зміни лінії зіткнення. За його словами, щойно противник підтягує додаткові сили, він може просунутися на окремих напрямках, і це є частиною поточної динаміки війни.

"Просування йде не технікою, йде 10, 20, 30 людей, вони знищуються, потім вони відходять. Безумовно, нам складно, але й втрат у них більше, ми фоксуєумось на виживанні людей", – розповів президент, згадавши про обговорення рішень щодо справедливого розподілу особового складу між бригадами.

Український президент наголосив, що країна також зазнає втрат і з самого початку повномасштабного вторгнення прагнула припинення війни. За його словами, справа не стільки в окремих змінах на фронті, скільки в тому, що російська армія "не має наміру зупинятися".

"Коли хтось каже, що питання в територіях – це завжди питання людей. Питання територій і просування пов’язані завжди з гарантіями безпеки. Україна повинна точно знати: коли закінчиться війна, то для всієї території України будуть гарантії безпеки, щоб не почалося знову вторгнення. Це головне. І в цьому не може бути інших тлумачень", - додав він.

Він підкреслив, що Україна постійно перебуває під політичним і військовим тиском, зокрема через ударні повітряні атаки Росії, які стали частішими. Президент охарактеризував це як "не лише психологічний, а й фізичний тиск" на громадян.

Зеленський додав, що попри ці обставини держава продовжуватиме виконувати свої конституційні обов’язки.

Питання заморожених активів РФ

Макрон підкреслив, що країни ЄС працюють над технічним рішенням, яке дозволить задовольнити всі законні вимоги щодо заморожених активів, і наголосив, що відповідь на ці питання буде підготовлена до наступної Ради ЄС.

"Комісія має оголосити певні рішення в найближчі дні, і ми повинні дійсно залишити контроль з дотриманням всіх міжнародних правил, але між цим забезпечити Україні фінансову передбаченість на найближчі роки, якщо війна буде продовжуватися. Зараз ми з утриманням усіх правил продовжуємо роботу над цим", - вказав він.

Хто буде новим главою Офісу президента

Коментуючи можливу зміну керівника Офісу президента, Зеленський зауважив, що жодних сенсацій наразі не очікується, і він утримається від будь-яких заяв, оскільки планує додаткові консультації з цього приводу.

"По поверненню в Україну я це зроблю. Мій вибір залежить від того, чесно вам скажу, від деяких речей, напрямок менеджменту, і фокусуємося більше на дипломатії, або інші напрямки, які дуже важливі. Зрозуміло, нас є достойні люди в Україні, і це, я думаю, ви це побачите", - анонсував він.

Крім того, він додав, що Євросоюз завершить роботу над механізмами щодо заморожених російських активів. За його словами, низка ключових аспектів мирної домовленості неможлива без активної участі європейських країн. Водночас він висловив сподівання, що американські посередницькі зусилля допоможуть з’ясувати реальну готовність Росії рухатися до мирного врегулювання.

Чи будуть нові санкції з боку ЄС

Макрон також зазначив, що питання санкцій ЄС вирішуватимуть у межах узгодженого ними ж плану. Він підкреслив, що американське посередництво стосується передусім діалогу США та Росії, а перемовини з Україною є лише частиною ширшого процесу, який ще не оформлений у повний план.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

"Але я ще раз тут підкреслюю нашу солідарність, нашу підтримку українському народові і керівникам України. Кожного разу, коли ми говоримо про мир і коли ми чекаємо меседжі з боку Росії, ми бачимо бомби, які падають на українську територію, вбивають мирне населення, розрушують інфраструктуру, несуть холод і так далі. Але факти є впертими, і ми повинні продовжувати підтримувати Україну і намагатися будувати сталий мир завдяки переговорам", - резюмує він.

Чи може Україна не погодитись на "мирний план США" - думка експерта

Як писав Главред, Україна все ж має можливість вести власну лінію та відмовитися від американського мирного плану. Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв'ю Главреду.

За його словами, держава здатна сказати "ні" й не підтримати позицію США, якщо для цього буде створено необхідні внутрішні умови, про які він говорив раніше.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Кулик додав, що президент Зеленський уже демонстрував подібну самостійність, зокрема під час зустрічі в Овальному кабінеті, де озвучив позицію, яку поділяють багато українців.

"А щодо того, що американці нас "продають", то, власне кажучи, Трамп своїми діями вже давно поховав міжнародне право. США знищили міжнародну справедливість як категорію. Повернення до постоонівського трактування міжнародного права вже малоймовірне. Зараз все вирішує не міжнародне право, а сила. Тому – так, нами торгують. Це реальна політика. І зараз розмови про принципи й цінності виглядають як обман з боку тих, хто ці принципи сформулював. Тож тепер ми живемо в часи на зразок ХІХ століття, коли імперії ділять світ. Це важливо розуміти і не купуватися на розмови про цінності та принципи. А тому ми повинні мати можливість відповідати, в тому числі спецопераціями", - резюмує він.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

санкції війна в Україні Володимир Зеленський санкції проти Росії мирне врегулювання війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
