УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У ФРН блокують передачу Україні нової зброї: ЗМІ розкрили деталі дипскандалу

12 грудня 2021, 20:57

Офіційні пояснення своєї позиції німецькою стороною так і не були надані.

Німеччина
Берлін заблокував передачу зброї Україні / pixabay

Передача Україні куплених нею через цю структуру НАТО і оплачених протидронових гвинтівок заблокована німецьким представником в наглядовій раді Агентства з підтримки та постачання (NSPA).

Українська сторона вже піднімала це питання під час останнього візиту Ангели Меркель до Києва, але проблема не була вирішена, пише zn.ua з посиланням на джерела.

У матеріалі наголошується, що офіційні пояснення цієї позиції німецькою стороною так і не були надані.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив, що неформально були передані сигнали про те, що подібне озброєння потенційно може спровокувати подальшу військову ескалацію на лінії розмежування, призвести до більш масштабних зіткнень.

Це головна лінія аргументації, яку ми неофіційно чуємо протягом останніх років як виправдання різкої відмови офіційного Берліна в наданні Україні зброї з метою зміцнення нашої обороноздатності, сказав Мельник.

Реклама

На його думку, було б занадто оптимістично очікувати, що у кабінету канцлера Олафа Шольца буде якийсь інший курс.

"Я дуже хотів би помилятися, але боюся, що ця залізобетонна позиція, з моральної точки зору не витримує критики, буде збережена. І це дуже погано, адже подібне моралізаторство абсолютно дивне, коли нам відповідають, що, мовляв, це може бути використано росіянами для того, щоб поставити під питання посередницьку місію Берліна в рамках N4. Це абсолютно нелогічні аргументи", - говорить український дипломат.

Мельник додав, що посольство переконуватиме німців, що ця зброя не для провокацій, а для стримування агресії і порятунку життя.

Раніше повідомлялося про те, що у зв'язку з нарощуванням військ РФ біля кордонів України адміістрація президента США Джо Байдена розглядає питання відправки Києву військових радників, обладнання та озброєння.

У зв'язку із загрозою нової військової операції Росії в січні-лютому 2022 року проти України, США почали готувати новий пакет допомоги.

Читайте ще:

viber
новини Німеччини безпілотник дроны Андрій Мельник новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У ФРН блокують передачу Україні нової зброї: ЗМІ розкрили деталі дипскандалу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 12 грудня 2021: Левам – небезпечні спокуси, Водоліям - зрада, Рибам - обманГороскоп на сьогодні 12 грудня 2021: Левам – небезпечні спокуси, Водоліям - зрада, Рибам - обман Неймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'єНеймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'є Весна наскочить в лютому: українців ошелешили прогнозом до кінця зимиВесна наскочить в лютому: українців ошелешили прогнозом до кінця зими Прибираємо наліт, іржу і жовтизну: як очистити ванну в домашніх умовахПрибираємо наліт, іржу і жовтизну: як очистити ванну в домашніх умовах Vodafone підвищує ціни: коли та на скільки накрутять тарифиVodafone підвищує ціни: коли та на скільки накрутять тарифи
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
21:52

Блінкен назвав умову для вступу України до НАТО

21:07

"Їх наздожене кохання і на шматки розірве": рецензія на фільм "Вестсайдська історія"Відео

20:58

Під час відпочинку в Єгипті за загадкових обставин помер батько екс-нардепа

20:57

У ФРН блокують передачу Україні нової зброї: ЗМІ розкрили деталі дипскандалуВідео

20:28

Зима століття: українців здивували прогнозом з несподіваною аномалієюВідео

Реклама
19:53

Путін знову говоритиме з Байденом: на порядку денному питання про УкраїнуВідео

19:49

Ностальгія Байдена: навіщо президент США скликав новий самітПогляд

19:38

В Україні підвищать газовий тариф: кому і коли доведеться розщедритисяВідео

19:33

Неймовірна альтернатива оселедцю під шубою: простий і смачний рецепт салату на Новий рік 2022Відео

18:58

США пригрозили Росії жорсткою відповіддю у разі вторгнення в УкраїнуВідео

18:44

Зіркова українська легкоатлетка засвітила пишні форми в купальнику

18:43

Посеред Києва провалився асфальт: рух перекрито

18:29

Метро по 22 гривні: у київській підземці заговорили про новий тариф на проїздВідео

18:14

Maruv шокувала відвертими ласками з подругою в бікініВідео

18:13

Дві школярки по-звірячому знущалися над пенсіонером 3 години і довели його до смерті

17:50

Гороскоп на завтра 13 грудня 2021: Близнюкам - непередбачені витрати, Скорпіонам - великі втратиВідео

17:45

"Бикував" і матюкав копів: спливло нове скандальне відео з наїздами ГогилашвіліВідео

17:41

Під Миколаєвом сталася страшна ДТП: вантажівку рознесло по всій дорозіВідео

17:20

В Україні вдарить потужний мороз і завалить снігом на День святого МиколаяВідео

17:17

Тонни фальсифікату і накрутка на продуктах: як обманюють українців перед Новим рокомВідео

Реклама
16:57

Людей розкидало від потужного удару: у Луцьку авто на переході протаранило натовпВідео

16:52

Більше половини іноземців - з України: до Польщі перебралися вже понад 300 000 українцівВідео

16:37

У Запорізькій області жінка викидала сміття без паспорта і потрапила до судуВідео

16:27

У Харкові неадеквати побили копів: 5 поліцейських у лікарні

16:14

Папа Римський підтримав Україну і зробив заяву через агресію РФВідео

15:59

Провал нової "угоди" США і ФРН: Німеччина не зарубає ПП-2, якщо РФ нападе на Україну - BloombergВідео

15:52

Путін висунув Україні нову претензію: згадав про борги та майно СРСРВідео

15:38

Залучите удачу і багатство: простий рецепт Калити на Андрія ПервозванногоВідео

15:14

Подорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровкуВідео

14:55

В американському штаті Кентуккі потужний торнадо зрівняв із землею будинки, загинуло щонайменше 100 осібФотоВідео

14:29

У G7 попереджають РФ: вторгнення в Україну змусить заплатити високу цінуВідео

14:21

Вчені знайшли білок, який дуже швидко впливає на загоєння ран

14:04

Зеленський вимагає негайно звільнити скандального заступника голови МВС ГогилашвіліВідео

14:01

Прикмети на 13 грудня: що не можна робити в день святого Андрія і як не потрапити в бідуВідео

13:44

Україну атакує небезпечна погода з новим "сюрпризом"Відео

13:27

Митники почали "полювати" на власників євроблях: хто "під прицілом"Відео

13:22

У Києві антивакцинатори влаштували акцію протесту і висунули вимогу владіВідео

13:11

Допомога по безробіттю в Україні: кому світить "мінімалка" і хто не зможе отримати грошіВідео

12:46

У Путіна заявили про агресивну риторику Байдена через загрозу вторгнення РФ в УкраїнуВідео

12:20

Дорогий "Олів'є": в Україні почали "кусатися" ціни на продукти для новорічного салатуВідео

Реклама
12:09

Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинВідео

12:01

Напад Росії на Україну і запуск ПП-2: у Німеччині б'ють на сполох і вимагають удару по МосквіВідео

11:22

Під Львовом на хокейному матчі масово отруїлися дітиВідео

11:02

Навіть крутіше, ніж Bayraktar: Україна і Туреччина вироблятимуть БПЛА Anka з ударом по засобах ППО

10:46

Гроші потечуть рікою: ці 5 ароматів повинні бути в кожному будинкуВідео

10:40

"Потрібно бути реалістами": у Німеччині заявили, що світ не переможе коронавірус найближчими роками

10:09

Напад на Україну призведе до удару по Росії: Байден пригрозив Путіну "жахливою ціною" за агресіюВідео

09:39

Участь США у переговорах щодо Донбасу: чому це добра новинаПогляд

09:24

Три дози Pfizer нейтралізують "Омікрон" учетверо гірше, ніж "Дельту" - ізраїльські вченіВідео

09:00

Потужний поєдинок з нокдауном у 7 раунді: Ломаченко розтрощив "африканського термінатора" КомміВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти