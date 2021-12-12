У ФРН блокують передачу Україні нової зброї: ЗМІ розкрили деталі дипскандалу

Берлін заблокував передачу зброї Україні / pixabay

Передача Україні куплених нею через цю структуру НАТО і оплачених протидронових гвинтівок заблокована німецьким представником в наглядовій раді Агентства з підтримки та постачання (NSPA).

Українська сторона вже піднімала це питання під час останнього візиту Ангели Меркель до Києва, але проблема не була вирішена, пише zn.ua з посиланням на джерела.

У матеріалі наголошується, що офіційні пояснення цієї позиції німецькою стороною так і не були надані.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив, що неформально були передані сигнали про те, що подібне озброєння потенційно може спровокувати подальшу військову ескалацію на лінії розмежування, призвести до більш масштабних зіткнень.

Це головна лінія аргументації, яку ми неофіційно чуємо протягом останніх років як виправдання різкої відмови офіційного Берліна в наданні Україні зброї з метою зміцнення нашої обороноздатності, сказав Мельник.

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На його думку, було б занадто оптимістично очікувати, що у кабінету канцлера Олафа Шольца буде якийсь інший курс.

"Я дуже хотів би помилятися, але боюся, що ця залізобетонна позиція, з моральної точки зору не витримує критики, буде збережена. І це дуже погано, адже подібне моралізаторство абсолютно дивне, коли нам відповідають, що, мовляв, це може бути використано росіянами для того, щоб поставити під питання посередницьку місію Берліна в рамках N4. Це абсолютно нелогічні аргументи", - говорить український дипломат.

Мельник додав, що посольство переконуватиме німців, що ця зброя не для провокацій, а для стримування агресії і порятунку життя.

Раніше повідомлялося про те, що у зв'язку з нарощуванням військ РФ біля кордонів України адміістрація президента США Джо Байдена розглядає питання відправки Києву військових радників, обладнання та озброєння.

У зв'язку із загрозою нової військової операції Росії в січні-лютому 2022 року проти України, США почали готувати новий пакет допомоги.

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