"Є достойні люди": Зеленський зробив заяву щодо нового глави Офісу президента

Президент планує провести додаткові консультації.

Зеленський зробив заяву щодо нового глави Офісу президента / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, facebook.com/victoria.strakhova

Коротко:

Зеленський поки не буде озвучувати імен кандидатів на посаду голови ОП

Він хоче провести додаткові консультації

Президент додав, що в Україні "є дуже достойні люди"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після повернення до Києва має провести додаткові консультації перед тим, як призначити нового керівника Офісу президента.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Озвучувати я не буду (хто стане керівником ОП - ред.)Хочу провести додаткові консультації після повернення. Мій вибір залежить від деяких речей, від напрямку менеджменту, фокусуємося більше на дипломатії або інших дуже важливих напрямках", - зазначив президент.

На прохання журналістів назвати прізвища можливих кандидатів Зеленський сказав, що "в Україні є достойні люди, думаю, ви це побачите"

Який найгірший варіант щодо мирного плану - думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що у президента РФ Володимира Путіна бракує гнучкості та реальних політичних ресурсів для ухвалення узгодженого з США мирного плану щодо України.

"У цьому вузькому коридорі для Путіна виникає проблема. Він скаже: "Ні, товаришу Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), ось ці 19 пунктів нас не влаштовують". Формально це скаже Пєсков або хто-небудь ще, але сенс буде таким. І тоді виникає проблема для самого Трампа. Що далі? Чи скаже він: "Ну гаразд, Путіну протиснути не зміг - іду займатися Бангладеш або Тайванем, там мене поважають"? А тут що? Тоді виникає найгірший варіант, коли він залишає Україну і Росію "наодинці", а Західна Європа автоматично набуває величезної ролі, тому що їй доведеться заміщати позицію США", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що для Америки це стане серйозним ударом – фактично визнанням некомпетентності та відходу з ключового глобального регіону. Водночас Орєшкін переконаний, що Трампу не дадуть "піти з теми" українського врегулювання через занадто великий суспільний резонанс.

Відставка Єрмака - останні новини

Як писав Главред 28 листопада глава ОП Андрій Єрмак подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Єрмаку за патріотичну позицію в переговорах та анонсував консультації щодо нового керівника Офісу президента.

Крім того, НАБУ та САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Слідчі дії санкціоновані і відбувалися в рамках розслідування.

Нагадаємо,Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів зі США, міжнародними партнерами та РФ щодо миру. Головою делегації став секретар РНБО Рустем Умєров. До складу увійшли радник ОП Олександр Бевз, керівник ГУР Кирило Буданов, очільник Генштабу Андрій Гнатов, керівник зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник МЗС Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський та заступники СБУ й ГУР.

